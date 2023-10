Znany producent rozwija sieć ładowarek w Polsce. Będzie łatwiej i szybciej

Spis treści: 01 2977 punktów ładowania dla klientów Porsche

2977 punktów ładowania dla klientów Porsche

Niemiecki producent stawia kolejny krok w strategii rozbudowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych w Polsce. Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie - do usługi Porsche Charging Service, która wystartowała w pierwszej połowie tego roku - dołączyło już dwunastu operatorów. Wśród nich są m.in. GreenWay, Elocity czy Ionity. Daje to łączną liczbę 2977 publicznych punktów ładowania dostępnych dla kierowców Porsche

Porsche Charging Service - co to za usługa?

Porsche Charging Service to usługa, która w znaczący sposób ułatwia codzienne korzystanie z samochodu elektrycznego. Pozwala ona właścicielom elektrycznych modeli Porsche na wygodne i sprawne zarządzanie całym procesem ładowania samochodu, a także kontrolowanie poziomu naładowania auta. Dzięki niej kierowca może w wygodny sposób zapłacić za uzupełnienie energii przy pomocy konta MyPorsche i aplikacji mobilnej w smartfonie.

Zdjęcie Kierowca może zapłacić za uzupełnienie energii przy pomocy smartfona / materiały prasowe

Usługa PCS pozwala także na integrację z funkcjami pojazdu - np. z nawigacją. Dzięki temu w momencie wyznaczenia trasy destynacji, system uwzględni wymagane postoje na stacjach , a komputer pokładowy przygotowuje baterię i jej temperaturę do optymalnych warunków na krótko przed ładowaniem. Do Porsche Charging Service można też podłączyć własną, domową ładowarkę, dzięki czemu wszystkie statystyki ładowania będą dostępne zbiorczo w aplikacji.

Porsche chwali się także z rozwoju sieci Porsche Destination Charging - ładowarek ulokowanych w pobliżu hoteli, restauracji, pól golfowych i innych miejsc często odwiedzanych przez klientów marki. Właściciele samochodów Porsche mogą w nich ładować swoje auta bezpłatnie, ale PDC są dostępne także dla innych. W tej chwili w naszym kraju działa już 176 ładowarek u 85 partnerów - wkrótce dołączy do tej liczby kolejna piętnastka.

Zdjęcie Znany producent rozwija sieć ładowarek w Polsce / materiały prasowe

Porsche stawia na elektromobilnosć

Strategia rozwoju sieci ładowania jest bezpośrednio powiązana z planami marki. Niemiecki producent chce, aby do 2030 roku blisko 80 proc. ogólnej sprzedaży stanowiły elektryki. Do Taycana - pierwszego elektrycznego sportowego modelu marki ze Stuttgartu - już wkrótce dołączą kolejne. Jednym z nich będzie elektryczne Porsche Macan - pierwszy model producenta zbudowany na platformie Premium Platform Electric (PPE). Jego premierę zaplanowano na 2024 roku. W późniejszym czasie dołączą do niego elektryczny Boxter, Cayman, a także większy SUV Cayenne.

Pewnym wyjątkiem w stawce Porsche może pozostać model 911, który - jak zapewniają przedstawiciele marki - będzie dostępny z silnikiem spalinowym, tak długo, jak tylko to będzie możliwe.