Zamiast jednego autobusu, potrzeba dwóch. Przykre realia elektromobilności

Spis treści: 01 Zasięg elektrycznych autobusów to stanowczo za mało

02 Elektromobilność stwarza problemy nie tylko w Polsce

03 Zamiast jednego autobusu, potrzeba dwóch

04 To dopiero początek problemów?

Zasięg elektrycznych autobusów to stanowczo za mało

O tym, że elektryczne pojazdy ustępują praktycznością i niezawodnością starszym pojazdom napędzanym silnikami spalinowymi, mogliśmy przeczytać już wielokrotnie. Jedna z ostatnich takich spraw dotyczyła Gdańska i zakupu 18 bezemisyjnych autobusów, które zamiast docelowych 400 kilometrów na jednym ładowaniu, przejeżdżały zaledwie połowę tego dystansu.

Pracownicy przedsiębiorstwa komunikacyjnego bili na alarm, że to stanowczo za mało i podkreślali, że niewielkie zasięgi skutkują tzw. zjazdami technicznymi na podładowanie akumulatorów pomiędzy kursami. To jak można się domyślać, przekłada się na spore opóźnienia i w następstwie złość oczekujących pasażerów.

Elektromobilność stwarza problemy nie tylko w Polsce

Jak się jednak okazuje, problemy z elektryczną komunikacją występują nie tylko w naszym kraju. Serwis Trojmiasto.pl otrzymał niedawno list od czytelnika, którym okazał się kierowca autobusu miejskiego w Niemczech. Mężczyzna zwrócił uwagę, że także nasi zachodni sąsiedzi stawiają na szeroko rozumianą elektromobilność i także w ich przypadku rozwiązanie to tworzy więcej problemów, niż ich rozwiązuje.

Zamiast jednego autobusu, potrzeba dwóch

Niemiecki kierowca zauważa, że jeden pojazd o napędzie spalinowym bez problemu pokonywał dziennie 250 km. Obecnie ze względu na wymianę floty na autobusy elektryczne, dystans ten jest nierzadko dzielony na pół. Jak czytamy w liście:

Jeden elektryk jeździ od godz. 5, ale tylko do godz. 13. Resztę przejmuje drugi pojazd. Pierwszy dojeżdża do przystanku końcowego i zjeżdża do zajezdni na ładowanie, a drugi wjeżdża w jego miejsce. Oczywiście taka zmiana wiąże się ze zmianą planów pracy dla kierowców. Samochody elektryczne Miejskie autobusy elektryczne rozczarowały kierowców. "Diesle dużo lepsze"

To dopiero początek problemów?

Czytelnik gdańskiego portalu podkreśla przy tym, że sytuacja dotyczy dosyć komfortowych warunków pogodowych. W momencie nadejścia zimy, opadów śniegu i wystąpienia np. błota pośniegowego, autobusy będą zmuszone do jeszcze większego "wysiłku", a to bez wątpienia przełoży się na jeszcze szybsze rozładowanie baterii. Do tego wszystkiego, po kilku latach eksploatacji dojdzie jeszcze zjawisko degradacji akumulatorów, a więc zmniejszenia realnej pojemności.

Dosyć interesująca jest także kwestia ogrzewania. W elektrycznych autobusach stosuje się spalinowe agregaty, których zadaniem jest wyłącznie ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej. Do ich zasilenia służy olej opałowy, a więc nic innego jak paliwo będące produktem rafinacji ropy naftowej.

Co jeszcze ciekawsze, w przeciwieństwie do nowoczesnych silników Diesla, agregaty nie muszą być wyposażone w systemy oczyszczania spalin, takie jak chociażby filtry cząstek stałych. Na szczęście, jak zauważa z rozbawieniem sam kierowca, przynajmniej nie ma to wpływu na zużycie prądu.