Wkrótce więcej stacji ładowania na MOP-ach. Polska reaguje na AFIR

13 kwietnia 2024 roku weszły w życie unijne przepisy dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Zgodnie z nimi każdy kraj wspólnoty jest zobowiązany do budowy sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych korytarzy transportowych.

Już wkrótce kolejne ładowarki na polskich MOP-ach

W Polsce - jak poinformowała GDDKiA - właściciele samochodów elektrycznych będą mogli skorzystać z nowych punktów uzupełniania energii ulokowanych przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 oraz S19. Jest to wynikiem postępowania przetargowego ogłoszonego w lutym tego roku. Wyłonieni dzierżawcy będą odpowiedzialni za wybudowanie na 15 MOP stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych, spełniających wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Reklama

Przypomnijmy. AFIR zakłada, że do 2025 roku wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) strefy ładowania o mocy minimum 400 kW powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 60 km (w obu kierunkach). Do roku 2027 ich moc ma wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Ponadto stacje te będą musiały zostać wyposażone w systemy umożliwiające dokonanie szybkiej płatności.

Zdjęcie Na polskich MOP-ach już wkrótce zagoszczą ładowarki / Tomasz Kawka/East News / East News

AFIR zobowiązuje. Gdzie powstaną nowe ładowarki?

Przetarg dotyczył MOP-ów zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych:

A1 - Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,

A2 - Ciosny Północ i Południe,

A4 - Prószków i Krajków Północ,

S3 - Lisiny Wschód i Zachód,

S7 - Zbójecka Góra,

S8 - Ochędzyn i Niwiska,

S19 - Kamień Wschód i Zachód.

Umowy zostały zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Ponadto w wyznaczonych przez GDDKiA lokalizacjach, dzierżawcy mają możliwość, postawienia automatu z przekąskami lub sklepu autonomicznego dla oczekujących przy ładowarkach kierowców. Niestety wciąż nie jest znany przewidywany czas oddania wspomnianych stacji do użytku.

Brakuje chętnych do budowania MOP-ów. Winna elektromobilność.

Wkrótce kolejne ładowarki na autostradach i drogach szybkiego ruchu

To jednak nie oznacza dla GDDKiA końca inwestycji. Na ten moment w Polsce zaplanowano łącznie 166 nowych lokalizacji, gdzie wkrótce staną ładowarki do samochodów elektrycznych. 145 z nich to Miejsca Obsługi Podróżnych. W przypadku infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężarowych, plany na 2025 roku zakładają stacje ładowania w 29 lokalizacjach, a do 2027 roku w 77 lokalizacjach. Infrastruktura stacji tankowania wodoru ma być obsługiwana w 34 nowych punktach.