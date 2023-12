Volkswagen ID.2all będzie miał rodzeństwo. Pojawi się tani elektryczny SUV

Spis treści: 01 Volkswagen ID.2all będzie miał rodzeństwo

02 Volkswagen ID.2all SUV. Jaki napęd?

03 Kiedy premiera Volkswagena ID.2all SUV?

Volkswagen ID.2all będzie miał rodzeństwo

Wysokie ceny elektryków oraz rosnąca konkurencja ze strony Chin sprawiają, że szeroko pojęci "zachodni" producenci muszą podejmować działania, by oferować samochody, które będą mogły walczyć o klienta z markami z Dalekiego Wschodu. Głównym kryterium jest oczywiście cena - ta została umownie ustalona na 25 tys. euro. W przypadku Volkswagena autem, które ma znajdować się poniżej tego poziomu, jest ID.2all. W swojej koncepcyjnej formie model został zaprezentowany w marcu tego roku, ale do sprzedaży, zgodnie z deklaracjami niemieckiego producenta, trafi dopiero w 2025 roku. Teraz jednak okazuje się, że elektryczny hatchback będzie miał rodzeństwo.

Volkswagen opublikował grafikę przedstawiającą sylwetkę modelu ID.2all SUV. Bazując na niej nie można powiedzieć zbyt wiele na temat wyglądu zewnętrznego tego auta. Niemiecki producent zaznaczył tutaj przednie światła i zarysował nadkola. Oprócz tego można zwrócić uwagę na trzy paski znajdujące się na słupku C. Można przypuszczać, że są to otwory wentylacyjne.

Volkswagen ID.2all SUV. Jaki napęd?

Wiadomo, że SUV, podobnie jak hatchback, będzie zbudowany na nowej platformie koncernu przeznaczonej dla samochodów na prąd. Podobnie też, jak Volkswagen ID.2all, jego brat będzie miał napęd na przód. Niemiecki producent nie podaje szczegółów na temat danych technicznych. W czasie prezentacji koncepcyjnego hatchbacka Volkswagen zapowiedział, że auto będzie oferowało 226 KM, a akumulator ma wystarczyć na przejechanie 450 km według norm WLTP. Jeśli więc do SUV-a trafi identyczny układ napędowy z identycznym akumulatorem, można zakładać, że oferowany zasięg będzie nieco krótszy.

Zdjęcie Volkswagen ID.2all SUV dołączy do elektrycznego hatchbacka - ID.2all. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Automotive News Europe zwraca uwagę, że w gamie koncernu Volkswagen swoje małe elektryki będą oferować również Cupra i Skoda. W przypadku czeskiej marki będzie to SUV. Zarówno auto Skody, jak i SUV Volkswagena produkowane będą w zakładzie zlokalizowanym w hiszpańskiej Pampelunie. Obecnie powstają tam Volkswagen T-Cross, Polo i Taigo. Hatchback ID.2all będzie produkowany razem z elektrykiem Cupry również w Hiszpanii, w zakładzie w Martorell. Docelowo wszystkie cztery nowe elektryki mają być zasilane akumulatorami z fabryki Volkswagena zlokalizowanej w Walencji.

Kiedy premiera Volkswagena ID.2all SUV?

W krótkim komunikacie Volkswagen zwrócił uwagę, że "ID.2all SUV to kolejny waży krok w kierunku udostępnienia masom niedrogiej mobilności elektrycznej". Oznacza to, że podobnie jak hatchback będzie to auto oferowane w konkurencyjnej cenie. Z pewnością więcej informacji na temat modelu poznamy wraz ze zbliżającą się premierą. Na SUV-a poczekamy jednak dłużej niż na hatchbacka. Niemiecki producent zapowiedział, że model pojawi się w 2026 roku.