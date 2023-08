Papież Franciszek święci polskiego elektryka. EVAN dotarł do Watykanu

Spis treści: 01 EVAN z Innovation AG. Polski samochód elektryczny poświęcony przez papieża

Stworzony przez zgorzelecką firmę Innovation AG pierwszy polski w pełni elektryczny samochód dostawczy Evan, został właśnie poświęcony przez papieża Franciszka. Polske auto dotarło do Rzymu w ramach "The eMobi Road to COP28" - wyprawy pojazdów elektrycznych mającej na celu promocję elektromobilności i transformacji energetyznej.



EVAN z Innovation AG. Polski samochód elektryczny poświęcony przez papieża

"The eMobi Road to COP28" to projekt, którego celem jest podkreślenie roli elektromobilności w dekarbonizacji sektora transportu, jako skutecznej technologii do osiągnięcia celów klimatycznych. To także ponad 10 000 km do przejechania samochodami elektrycznymi pomiędzy miastami goszczącymi Szczyt Klimatyczny ONZ. Inicjatywa eMobi Road to jeden z efektów COP24. W tym roku trasa przebiega przez Watykan, gdzie na jej uczestników oczekiwał Ojciec Święty.



Wyprawa współorganizowana jest przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. Jednym z reprezentantów naszego kraju jest właśnie eVanPL ze Zgorzelca.



"W tym roku zwracamy szczególną uwagę na kraje, które budują nową gospodarkę w oparciu o elektromobilność, nowe surowce energetyczne i budują całe ekosystemy elektromobilności z odpowiednią edukacją, tworzeniem środowiska do rozwoju technologii i start-upów. To także okazja, aby zdefiniować na nowo deklarację Driving Change Together, ponieważ przez 5 lat branża elektromobilności bardzo się zmieniła i już nie jest tylko narzędziem do redukcji emisji, ale także szansą na budowanie trwałego rozwoju gospodarczego" - podkreśla Krzysztof Burda, Prezes Zarządu PIRE.

EVAN ze Zgorzelca na audiencji u papieża Franciszka

Przypomnijmy, że elektryczny van powstał na stworzonej od podstaw przez polską firmę Innovation AG modułowej platformie samochodowej EAGLE (pol. Orzeł). Jej tzw. "local content" - czyli udział elementów zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce - wynosi blisko 100 proc. Wszystkie kluczowe elementy, jak również cały projekt techniczny, są autorstwem polskich inżynierów i mechaników ze Zgorzelca.



Pojazd eVanPL powstał w ramach projektu NCBiR: "E-VAN - Uniwersalny Pojazd Dostawczy o Napędzie Elektrycznym Kat. N1". Testy drogowe prototypu wykazały, że zasięg pojazdu to 400 km na jednym ładowaniu. Jest to możliwe właśnie dzięki autorskiej modułowej platformie, w której można zainstalować baterie o pojemności od 60 do 110 kWh.

Zdjęcie Papież Franciszek złożył autograf na polskim samochodzie elektrycznym Evan z Innovation AG /

Niedawno eVanPL został oficjalnie dopuszczony do ruchu drogowego. Aktualnie trwają wszelkie procedury homologacyjne. Twórcy prowadzą też już pierwsze rozmowy z inwestorami zainteresowanymi rozpoczęciem seryjnej produkcji samochodu.



eVanPL w Watykanie. Papież podpisał się na polskim aucie elektrycznym

Wspólnie z PIRE uznaliśmy, że warto EVANem pochwalić się na forum międzynarodowym w ramach eMobi Road to COP28. Naszym celem jest pokazanie jak bardzo elektromobilność jest istotna w całym procesie transformacji energetycznej - mówi w rozmowie z Interią Albert Gryszczuk, właściciel Innovation AG.

"The eMobi Road" stała się już wydarzeniem cyklicznym. W trakcie pierwszej edycji - w finale na konferencji COP25 w Madrycie wzięło udział blisko tysiąc uczestników.

Poprzez realizację projektu chcemy podkreślić również wkład Polski w transformację klimatyczną, która została zapoczątkowana podczas konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach - komentuje prezes PIRE Krzysztof Burda.

Tegoroczny projekt zakłada pokonanie blisko 10 tysięcy kilometrów z zerową emisją dwutlenku węgla na dwóch trasach w myśl haseł:

JUST TRANSITION AND SOLIDARITY - symbolizując sprawiedliwą transformację regionów górniczych oraz zwalczania ubóstwa energetycznego i zapewnienia wszystkim mobilności po przystępnych cenach.

DRIVING CHANGE TOGETHER - zwracające uwagę na konieczność edukacji w sektorze elektromobilności i zmieniającego się rynku pracy.



The eMobi Road na stałe zagościł w kalendarzu najważniejszych wydarzeń w branży e-mobility. W czasie poprzednich edycji jej uczestnicy docierali do:



Madrytu,



Glasgow,



Sharm el-Sheikh.

Tegoroczna wyprawa zakończy się w Dubaju, który - na przełomie listopada i grudnia - gościć będzie uczestników tegorocznego szczytu klimatycznego COP28, czyli 28. już Konferencji Klimatycznej ONZ.