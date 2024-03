Musk o Tesli Roadster: Nie wiem, czy to jeszcze samochód

Na Teslę Roadster czekamy od wielu lat

Emocje płynące z powyższego przekazu łagodzą nieco informacje, które znajdziemy w oficjalnym konfiguratorze Tesli Roadster. Zgodnie z danymi opublikowanymi na oficjalnej stronie producenta - pojazd ma zadebiutować nie w tym, a dopiero w przyszłym roku, a jego przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie nie jedną, a niemal dwie sekundy. Oczywiście to wciąż wynik prawdziwie spektakularny, jednak nie aż tak "kosmiczny", jak wartości podane we wpisie miliardera. Warto mieć jednak na uwadze, że dane dostępne na stronie Tesli mogą być już po prostu nieaktualne.

Zdjęcie Czy tak będzie wyglądać Tesla Roadster? Tak, jeśli wierzyć oficjalnej stronie internetowej / materiały prasowe

Nie jest bowiem tajemnicą, że plotki dotyczące premiery drugiej generacji Tesli Roadster, zalewają internet mniej więcej od 2017 roku. Według pierwszych zapowiedzi, samochód miał zadebiutować już 4 lata temu i być wyposażonym w trzy elektryczne silniki trakcyjne, generujące 10 tys. Nm momentu obrotowego. Jednocześnie jego zasięg możliwy do przejechania na jednym ładowaniu miał wynosić niemal 1000 km.

Huczna zapowiedź debiutu nowego pojazdu spotkała się dotychczas z mieszanymi opiniami. Z jednej strony wielu użytkowników chwali Muska za jego umiejętność przyciągnięcia uwagi do produktu, inni z kolei zwracają uwagę, że początkowe zachwyty nad możliwościami samochodów marki Tesli, nie zawsze odpowiadają temu, co ostatecznie otrzymują klienci. Najlepszym tego przykładem może Tesla Cybertruck. Także ten pojazd był zapowiadany jako motoryzacyjny przełom. Ostatecznie okazał się zaledwie ciężkim i nie do końca przemyślanym, elektrycznym pickupem.