Spis treści: 01 Rządowa stacja paliw dostępna dla wszystkich. Jak na nią trafić?

02 Rząd "brzydzi się" LPG? W COAR zatankujesz tylko benzynę albo olej napędowy

03 Jakie ceny na rządowej stacji paliw?

04 Ile samochodów ma Centrum Obsługi Administracji Rządowej?

Mało kto wie, że Centrum Obsługi Administracji Rządowej, czyli instytucja odpowiedzialna za obsługę transportową administracji rządowej, posiada nie tylko liczącą około 70 samochodów flotę pojazdów, ale też własną stację benzynową. W dobie masowych awarii dystrybutorów warto wiedzieć, że z usług stacji, która nie cierpi na braki w zaopatrzeniu, korzystać mogą wszyscy kierowcy. Wiąże się to jednak z kilkoma wyrzeczeniami. Jakimi?



Rządowa stacja paliw dostępna dla wszystkich. Jak na nią trafić?

Pierwszym problemem jest samo dostanie się do stacji. Sprzedaż paliwa nie filarem działalności COAR. Z tego powodu w okolicy nie znajdziemy chwytliwych szyldów. Od strony ruchliwej ul. Powsińskiej brakuje konkretnych oznaczeń. Obok bramy wjazdowej znajdziemy wprawdzie niewielki pylon, ale dla kierowców przejeżdżających trzypasmową jezdnią w stronę Wilanowa, jest on ledwo dostrzegalny.



Reklama

Na obiekt, który znajduje się nieopodal galerii handlowej Sadyba Best Mall przy ul. Powsińskiej 69/71, można też wjechać od strony ul. Bolesława Limanowskiego.

Rząd "brzydzi się" LPG? W COAR zatankujesz tylko benzynę albo olej napędowy

Kolejny z minusów jest taki, że - w przeciwieństwie do stacji dużych sieci - ta należąca do COAR nie jest czynna całodobowo. Pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00.



Nie zatankujemy też na niej LPG, bo żaden z ponad 70 rządowych samochodów (we flocie COAR znajdziemy nie tylko samochody osobowe, ale też ciężarówki, auta dostawcze, autobus, ciągniki i pojazdy specjalistyczne) - nie jest wyposażony w instalację gazową. Z drugiej strony, nie sposób też mówić o rozrzutności, bo stacja nie oferuje żadnych paliw "premium". Do wyboru są wyłącznie benzyna 95-oktanowa i olej napędowy.



Na swoich stronach internetowych Centrum chwali się jednak, że jakość paliw monitorowana jest na bieżąco, a oprócz samego paliwa w niewielkim budynku stacji kupimy np. płyn do spryskiwaczy.

Jakie ceny na rządowej stacji paliw?

Kierowcy, którzy cyklicznie korzystają z "rządowej" stacji chwalą ją nie tylko za jakość paliw i "odporne na awarie dystrybutory". Z reguły można tu też zatankować nieco taniej niż u konkurencji. Przykładowo - aktualnie za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego na ul Powsińskiej 69/71 w Warszawie zapłacić trzeba po 5,99 zł.



Ile samochodów ma Centrum Obsługi Administracji Rządowej?

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej korzenie sięgają 1970 roku gdy Zarząd Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Rady Ministrów został podzielony na Biuro Administracyjno-Gospodarcze oraz Bazę Techniczną Urzędu Rady Ministrów. Ta druga stała się zalążkiem instytucji, jaką znamy obecnie.



Od 1997 roku Centrum funkcjonowało jako Gospodarstwo Pomocnicze Prezesa Rady Ministrów, a od 2012 roku - Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To właśnie w zakładach obecnego COAR serwisowane były rządowe pojazdy. Przez wiele lat funkcjonował tam np. autoryzowany serwis Alfy Romeo, Fiata i - modnej niegdyś wśród rządowych limuzyn - Lancii.



Obecnie we flocie COAR jeździ około 70 pojazdów, w tym auta marek:



BMW,



Skoda,



Mercedes,

Volvo,



Volkswagen.



Do dyspozycji samych tylko ministrów są aktualnie 22 Skody Superb z roczników 2020-2022. W całym ubiegłym roku utrzymanie pojazdów kosztowało podatników 712 tys. zł netto, czyli - uśredniając - 59,3 tys. zł miesięcznie.