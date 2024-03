Nad aktualnym stanem cen paliw na rynku europejskim pochylili się analitycy Refleksu. Z najnowszego monitoringu wynika, że średni poziom cen na stacjach jest nieznacznie niższy niż przed tygodniem. Aktualne ceny paliw w Polsce kształtują się na następującym poziomie:

benzyna bezołowiowa 95 - 6,44 zł/l,

bezołowiowa 98 - 7,04 zł/l,

olej napędowy 6,67 zł/l,

autogaz - 2,87 zł/l (-2 gr/l).

Niestety wszystko wskazuje na to, że już wkrótce kierowcy powinni spodziewać się wyraźnych podwyżek. Zmiany będą widoczne zwłaszcza w punktach, gdzie obecnie ceny są wyraźnie poniżej średnich poziomów. W kontekście zbliżających się wyjazdów świątecznych nie są to prognozy optymistyczne.

Podwyżki hurtowych cen benzyny i osłabienie złotego wobec dolara

Powodem takiego stanu rzeczy mają być podwyżki hurtowych cen benzyny i oleju napędowego w reakcji na wzrost cen ropy i paliw na europejskim rynku ARA. Jednocześnie w sytuacji nie pomaga fakt osłabienia złotego wobec dolara.

Odwrócenie kierunku zmian cen na krajowym rynku hurtowym w połowie tygodnia, o ile podwyżki będą kontynuowane, niemal całkowicie wyklucza możliwość dalszych obniżek cen na stacjach. ocenili analitycy.

Paliwo drożeje. Powodem napięcia polityczne i wojna w Ukrainie

Eksperci zwracają ponadto uwagę, że ceny majowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek oscylowały na poziomie 85 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o blisko 4 proc. wobec zamknięcia z piątku ubiegłego tygodnia. Według DOE zapasy ropy naftowej w USA w ostatnim tygodniu skurczyły się o 1,5 mln bbl do 447 mln bbl/d. Zapasy benzyn spadły o 5,7 mln bbl/d do 234 mln bbl/d.

Wśród przyczyn takiej sytuacji wymienia się m.in. niesłabnące napięcia polityczne związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz skuteczne ataki Ukraińców na obiekty sektora naftowego w Rosji. Dane bezpośrednio odzwierciedlają z jednej strony zwiększony przerób ropy w rafineriach, a z drugiej rosnący popyt na benzyny. Agencja prognozuje także, że wkrótce może nastąpić niewielki deficyt dostaw, po tym, jak członkowie OPEC+ przedłużyli cięcia w stosunku do wcześniejszej nadwyżki.