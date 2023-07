Nowy sposób na oszukiwanie kierowców - można stracić wszystkie oszczędności

Oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, bo samo wyrobienie karty kosztować ma poniżej 50 zł. Problem w tym, że zarówno karta, jak i kuszące kierowców kody rabatowe - nie istnieją. Skuszeni wizją tańszego paliwa zmotoryzowani przekierowywani są za to na stronę płatności, w której - z rozwijanej listy - wystarczy wybrać obsługujący ich konto bank...



W rzeczywistości mamy więc do czynienia z podstępem, mającym na celu pozyskanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Efekt łatwo przewidzieć. Zamiast tańszego paliwa kierowców czeka raczej przykra niespodzianka w postaci "wyczyszczonego" konta.

Kierowco nie daj się złowić. Możesz tankować taniej bez ryzyka

Poszukującym oszczędności kierowcom przypominamy, że - podobnie jak w ubiegłym roku - w okresie wakacyjnym koncerny paliwowe przygotowały dla zmotoryzowanych kilka ciekawych promocji. Jako pierwsza wakacyjnymi rabatami ruszyła sieć Circle K. W każdy wakacyjny weekend posiadacze karty Circle K Ekstra mogą obecnie liczyć na rabat w wysokości 35 groszy na litrze.



Pod koniec czerwca z wakacyjną promocją ruszył też Orlen. W tym przypadku do tankowania po cenie o 30 groszy niższej od obowiązującej uprawnia karta lojalnościowa programu Orlen Vitay. W tym przypadku limit jednorazowego tankowania wynosi 50 litrów, a z promocji skorzystać można cztery razy w miesiącu. W sumie, ze zniżką 30 groszy na litrze, kierowca może więc zatankować w miesiącu do 200 l. W przeciwieństwie do oferty Circle K, z promocji Orlenu można skorzystać każdego dnia obowiązywania promocji (od 30 czerwca do 31 sierpnia), a nie wyłącznie w weekendy. Państwowy koncern przewiduje też dodatkową zniżkę w postaci 10 groszy na litrze dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.





W sumie, przez cały okres trwania promocji, korzystając z oferty Orlenu zaoszczędzić można:

120 zł - w przypadku kierowcy z kartą Orlen Vitay,

160 zł - w przypadku kierowcy uczestniczącego w programie Orlen Vitay posiadacza Karty Dużej Rodziny

Z podobnymi akcjami promocyjnymi wystartowały też ostatnio m.in.:

Amic Energy,



Shell,



BP,



Moya.



Przypominamy, że uczestnictwo w programach lojalnościowych wspomnianych sieci dystrybutorów paliw jest darmowe, a za wydanie karty lojalnościowej czy pobranie stosownej aplikacji od kierowców nie są pobierane żadne opłaty.