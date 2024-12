Waży 185 ton i wwierca się na ponad 20 metrów. Pomaga przy budowie S19

Budowa drogi ekspresowej S19, która docelowo będzie stanowić ważną część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przebiega przez skomplikowany teren pełen wzniesień i dolin. Szczególnie trudne okazują się warunki geologiczne na fragmencie trasy między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla w woj. podkarpackim. Teren wyróżnia się tam występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo. To z kolei wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn budowlanych, wśród których bez wątpienia wyróżnia się ważąca 185 wiertnica.

To jedna z największych wiertnic w Europie. Jej możliwości zaskakują

Jednym z istotniejszych obiektów inżynierskich powstających na wspomnianej trasie będzie estakada w Równem. Jej długość wyniesie 96,9 m, a w najwyższym punkcie osiągnie 18,5 m wysokości nad ciekiem wodnym. Konstrukcja opiera się na czteroprzęsłowej podstawie z prefabrykowanych belek, wspartych na trzech podporach dla każdej jezdni. Specjalistyczna wiertnica odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu fundamentów, wzmacniając podłoże za pomocą 20-metrowych pali betonowych pod podpory estakady.

Zdjęcie To jedna z największych wiertnic w Europie. Jej możliwości zaskakują / GDDKiA

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wiertnica wykorzystywana na trasie S19 została zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach, takich jak budowa mostów, głębokich fundamentów wieżowców czy dużych obiektów przemysłowych. Maszyna waży od 170 do 185 ton, co odpowiada masie piramidy w Luwrze w Paryżu. Jej świder o długości 21 m ma średnicę ponad 880 mm, a tempo wiercenia wynosi średnio 1,5 m/min. Przy estakadzie w Równem pale betonowe sięgają głębokości 20 m, czyli wysokości pięciopiętrowego budynku. Wiertnica wykona zarówno fundamenty pod podpory, jak i palisady, które zabezpieczą teren w obrębie obiektu.

Zakres prac na budowie S19 Miejsce Piastowe - Dukla

Budowa drogi S19 na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla to jednak nie tylko estakady. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi o długości 10,1 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin - Wietrzno - Zboiska. Łącznie na nowej trasie powstanie 20 obiektów inżynierskich. Wykonawcą realizowanej w systemie projektuj i buduj trasy jest firma Strabag. Umowa opiewa na przeszło 478,9 mln złotych. Planuje się, że prace budowlane zostaną zakończone w 2025 roku.