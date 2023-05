Potrącił dwoje pieszych na przejściu. Dramatyczny wypadek uchwyciła kamera

Spis treści: 01 Potrącił pieszych na przejściu

Potrącił pieszych na przejściu

Do zdarzenia doszło na ul. Płońskiej w Ciechanowie. Jak ustalili policjanci, co ze względu na zapis z kamery nie było szczególnie trudne, 28-letni kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez przejście, w wyniku czego kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Na udostępnionym przez policję nagraniu można zobaczyć, że mężczyzna zupełnie nie zareagował na pojawienie się pieszych na przejściu. Uderzenie było na tyle mocne, że 18-letnia ciechanowianka i 18-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego zostali wyrzuceni w powietrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Potrącił dwoje pieszych na przejściu Policja

Miał zakaz prowadzenia pojazdu i posiadał narkotyki

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej komendy, pracujący na miejscu zdarzenia, znaleźli przy 28-letnim kierowcy środki odurzające. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się również, że mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a Opel, którym kierował, nie miał ważnego przeglądu.

Kierowcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności

Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał trzy zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego, kierowania pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających.

Ostatecznie prokurator zastosował wobec 28-latka dozór policyjny. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.