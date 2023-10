Policja bierze na celownik starsze auta. Cztery dni intensywnych kontroli

Stacje kontroli pojazdów w całej Polsce przygotowują się do corocznej akcji organizowanej wspólnie z polską policją. Chodzi o inicjatywę "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", polegającą na sprawdzaniu prawidłowości ustawienia i stanu oświetlenia w pojazdach. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności teraz - jesienią, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne.



Policja będzie sprawdzać ustawienie świateł

Co ważne, w czasie trwania akcji policja mocno intensyfikuje swoje działania. Funkcjonariusze podejmują kontrole mające na celu stwierdzenie, czy w oświetleniu badaniu pojazdów wszystko jest OK. W razie wątpliwości mogą zatrzymać kierowcy dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie w stacji kontroli. Doświadczenia z poprzednich edycji tej cyklicznej akcji pokazują, że korekt wymaga głównie oświetlenie starszych aut i to one wpadają w główny krąg zainteresowań policjantów. Żeby uniknąć sytuacji, w której konieczne będzie zatrzymanie dowodu, kierowcy mogą sami wybrać się na badanie - w wyznaczone dni na wybranych stacjach kontroli pojazdów odbywa się ono bezpłatnie.



Reklama

Zdjęcie Plakat akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” /fot. piskp.pl /

Bezpłatne kontrole oświetlenia w SKP

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje nabór stacji, które będą chciały wziąć udział w akcji "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" w cztery wybrane soboty tej jesieni. Chodzi konkretnie o 21 i 28 października, 19 listopada oraz 9 grudnia. W te dni pracownicy stacji będą bezpłatnie sprawdzać, czy oświetlenie w pojazdach jest sprawne, prawidłowo ustawione i w razie potrzeby dokonają korekty.

Nieprawidłowe ustawienie oświetlenia jest jednym z najczęściej sygnalizowanych problemów na polskich drogach. Teraz, gdy dni staja się coraz krótsze, będzie się nasilał. Oślepianie przez nadjeżdżające auta, czy też światło ze źle ustawionych reflektorów odbijające się w lusterku wstecznym poprzedzającego auta znacznie uprzykrza podróż po zmroku. Co gorsza, mając nieprawidłowo ustawione oświetlenie możemy nie dostrzec na czas wyłaniającego się z mroku zagrożenia i doprowadzić do kolizji.