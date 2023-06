Spis treści: 01 Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny tunel w Polsce

02 Tunel pod Świną gotowy. Trwają testy systemów bezpieczeństwa

03 Ile kosztowała budowa tunelu pod Świną?

04 Tunel pod Świną. Kiedy oficjalne otwarcie?

Już niebawem kursowanie pomiędzy wyspami w Świnoujściu będzie łatwe i przyjemne. Dotychczas czas przejazdu był mocno uzależniony od warunków pogodowych i stanu wody - zdarzało się, że na przeprawę promem kierowcy czekali nawet kilka godzin. Na szczęście ten problem zaraz się rozwiąże, gdyż tunel pod Świną jest już skończony!

Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Władze miasta informują, że inwestycja jest już na ostatniej prostej. W jednorurowym tunelu łączącym wyspy Uznam i Wolin zmieściły się dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i dwa pasy awaryjne o szerokości ok. 2 m. Do oficjalnego otwarcia nowego odcinka drogi i przekazania go do użytku kierowców, dzieli nas już tylko kilka dni. Zanim to się jednak stanie, służby ratunkowe muszą przećwiczyć kilka groźnych scenariuszy.

Tunel pod Świną gotowy. Trwają testy systemów bezpieczeństwa

Zanim inwestycja zostanie oddana do użytku kierowców, służby ratunkowe muszą sprawdzić, czy wszystkie systemy bezpieczeństwa, instalacje pożarowe i wyjścia ewakuacyjne działają prawidłowo. Lokalne jednostki przeprowadziły już kilka akcji gaśniczych - wszystko wygląda na to, że systemy natryskowe działają bez zarzutu.