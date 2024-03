Na widok tego auta policjanci przecierali oczy ze zdumienia

Wiele osób zdaje się zapominać, że zdobyte uprawnienia do prowadzenia samochodu to nie tylko korzyści, ale też liczne obowiązki. Poza znajomością prawa o ruchu drogowym, kierowca musi także dbać o stan techniczny swojego pojazdu. Niesprawne hamulce czy układ kierowniczy, a nawet nadmiernie zużyte opony, często przyczyniają się do tragedii na drodze.

Uwagę policjantów przykuł stan techniczny Skody

Nie dziwi zatem, że policjanci surowo karzą kierowców, którzy wykazują się niedbałością o swoje pojazdy. Prawdziwym brakiem wyobraźni wykazał się 48-latek z Piaseczna, który ruszył w drogę leciwą Skodą Fabią. Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny - to tak jakby nic nie powiedzieć.

Jak zwróciła uwagę st. asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie, w pojeździe brakowało całej szyby bocznej, która była zastąpiona niedbale przyklejoną folią. Auto nie posiadało także lewego lusterka bocznego, a nawet większości elementów przedniego zderzaka. Uwagę funkcjonariuszy kontrolujących auto przykuły także zmatowiałe reflektory.

Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej, by dowiedzieć się dlaczego wybrał się w podróż takim autem. Mieszkaniec Piaseczna w stanie swojego samochodu nie widział niczego nagannego. Mundurowym nie pozostało nic innego jak ukaranie nieodpowiedzialnego kierowcy. Mężczyzna stracił dowód rejestracyjny oraz otrzymał zakaz dalszej jazdy. Otrzymał także mandat karny w wysokości 1000 złotych.

Stan techniczny pojazdu. Co mówią przepisy?

Jednocześnie policjanci przypominają, że zgodnie z art. 66 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

nie powodowało niszczenia drogi;

zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Warto zatem dbać o samochody, którymi poruszamy się na co dzień. To od ich stanu technicznego nierzadko zależy bezpieczeństwo na drodze - zarówno nasze, jak i innych kierowców.