Myślał, że patrol ITD nic mu nie zrobi. Pirat z Radomia srogo się pomylił

Na widok radiowozu czy podejrzanie wolno jadącego BMW zwalniają dosłownie wszyscy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie tylko przed funkcjonariuszami drogówki należy się zachowywać. Na własnej skórze przekonał się o tym młody kierowca z Radomia.

Kierowca Volkswagena wyprzedził auta stojące przed przejściem dla pieszych

Kierujący autem 22-latek przed samym okiem kamery zamontowanej w pojeździe służbowym mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego, nie zważając na linię pojedynczą ciągłą zmienił pas ruchu z lewego na prawy. Następnie lekceważąc przepisy wyprzedził pojazdy, które zatrzymały się na widok rowerzysty zbliżającego się do przejazdu rowerowego, chociaż to rowerzysta powinien ustąpić im pierwszeństwa.

Niebezpieczny manewr kierowcy Volkswagena zarejestrowana kamera, co było wystarczającym powodem, by “krokodylki" podjęły interwencję wobec kierującego autem. Niedługo po jego zatrzymaniu na miejscu zjawili się funkcjonariusze radomskiej drogówki, którzy poprowadzili dalsze czynności.

Był pijany i nie miał uprawnień

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu i postanowili sprawdzić jego trzeźwość. Badanie wykazało u niego ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Zatrzymany 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwa drogowe. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Czy inspektorzy ITD mogą skontrolować osobówkę?

W myśl nowelizacji przepisów z 1 sierpnia 2022 roku, Inspekcja Transportu Drogowego może ukarać kierowcę auta osobowego m.in. za:

naruszenie zakazu wyprzedzania (art. 92b Kodeksu wykroczeń - mandat do 1000 zł),

złamanie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy przy opuszczonych/opuszczających się zaporach (mandat 2000 zł)

prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny bez wymaganego uprawnienia (mandat do 1500 zł).

