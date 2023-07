Motocyklista jechał z dzieckiem, BMW nie ustąpiło. Tak dochodzi do tragedii

To nagranie jest książkowym przykładem tego, jak dochodzi do wielu wypadków z udziałem motocyklistów, w których nie ponoszą oni żadnej winy. Prawa fizyki są jednak nieubłagane. Tym razem w wypadku brało udział również dziecko - pasażer motocykla. Gdyby nie szybka reakcja motocyklisty mogło dojść do tragedii.

Zdjęcie BMW nie ustąpiło pierwszeństwa - motocyklista nie miał szans wyhamować / screen YouTube/ Stop Cham /