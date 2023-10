Kierowcy Ferrari szaleli na autostradzie A1. To mogło skończyć się tragicznie

O tragicznym zderzeniu jadącego ponad 300 km/h BMW z Kią Proceed na autostradzie A1 słyszał chyba każdy w Polsce. Niestety, nie wszyscy kierowcy potraktowali to jako ostrzeżenia, a na autostradzie A1 wciąż zdarzają się patologiczne zachowania, co pokazuje chociażby to nagranie.

Ścigali się po autostradzie A1. Kierowcy Ferrari stwarzali ogromne zagrożenie