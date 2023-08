Czy to były bezpieczne wakacje na drogach? Wypadków mniej, ale więcej ofiar

Wakacje 2023 - co działo się na drogach?

Czy w te wakacje na drogach było bezpiecznie? Nawet gdyby doszło do rekordowo niskiej ilości zdarzeń drogowych, Polacy zapamiętają te lato na bardzo długo. Głównie z uwagi na liczne tragedie, którymi żył cały kraj. Tegoroczne wakacje stały pod znakiem nocnych wyścigów i rosnącej aktywności piratów drogowych, którym za swoje wygłupy na publicznej drodze przyszło momentami zapłacić najwyższą cenę. Choć był to całkiem mroczny okres, statystycznie niebezpiecznych zdarzeń było mniej.

Wakacje 2023 - mniej wypadków, ale więcej ofiar

Z raportu przygotowanego przez ekspertów ubezpieczeniowych wynika, że w wakacje sytuacja na drogach uległa poprawie. Od 1 lipca do 15 sierpnia doszło do mniejszej ilości wypadków, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie mniej osób - niż w roku poprzednim - odniosło w wypadkach obrażenia. Niepokoi jednak fakt, że choć niebezpiecznych zdarzeń było statystycznie mniej, w okresie półtora miesiąca wakacji zginęło więcej osób, niż w 2022 roku.

wypadki drogowe - 3046, spadek o 4,0 proc. względem analogicznego okresu 2022 r.;

zabici w wypadkach - 265, wzrost o 8,6 proc. względem analogicznego okresu 2022 r.;

ranni w wypadkach - 3489, spadek o 6,0 proc. względem analogicznego okresu 2022 r.

Zdjęcie Na polskich drogach jest coraz bezpieczniej / NewsLubuski

Od początku roku Polacy jeżdżą bezpieczniej

W porównaniu do roku ubiegłego, od stycznia do czerwca w 2023 roku na polskich drogach było zdecydowanie bezpieczniej. Dlaczego? Niewątpliwie wynika to z faktu, że Polacy boją się wysokich mandatów i punktów karnych, których po zmianach w taryfikatorze policjanci przyznają za wykroczenia coraz więcej. Zgodnie z danymi GUS-u, przez pierwsze sześć miesięcy sytuacja na drogach prezentowała się następująco:

wypadki drogowe - 9394, spadek o 7,4 proc względem pierwszej połowy 2022 roku;

ofiary wypadków, ogółem - 11 754, spadek o 7,0. proc względem pierwszej połowy 2022 roku;

ofiary wypadków, zabici - 821, spadek o 7,5 proc. względem pierwszej połowy 2022 roku;

ofiary wypadków, ranni - 10 933, spadek o 7,0 proc. względem pierwszej połowy 2022 roku;

kolizje (stłuczki) - 171 359, spadek o 4,6 proc. względem pierwszej połowy 2022 roku.

Kierowcy tych miast i powiatów jeżdżą coraz bezpieczniej

Mapa opracowana przez firmę Ubea.pl na podstawie danych z GUS, najlepiej pokazuje, w których miastach i powiatach kierowcy jeżdżą coraz bezpieczniej. Największy wzrost odnotowany dla powiatu białogardzkiego wyniósł aż 1300% (wzrost do 14 z 1 wypadku). Najlepszym wynikiem mogą się pochwalić mieszkańcy powiatu radziejowskiego, gdzie liczba zdarzeń zmniejszyła się w rok o 86 proc. (spadek o 6 wypadków).

Zdjęcie Mapa wypadkowości - procentowa zmiana liczby wypadków w Polsce (1 połowa 2022 - 1 połowa 2023)/Ubea.pl

Kiedy jednak przyjrzymy się większym miastom, wówczas okazuje się, że największy spadek wypadków odnotowano w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie.

Szczecin - spadek o 103 wypadki/55% w I poł. 2023 r. względem I poł. 2022 r.;

Wrocław - spadek o 99 wypadków/26% w I poł. 2023 r. względem I poł. 2022 r.;

Łódź - spadek o 63 wypadki/14% w I poł. 2023 r. względem I poł. 2022 r.;

Kraków - spadek o 38 wypadków/10% w I poł. 2023 r. względem I poł. 2022 r.

Niewielki spadek zauważono w Warszawie (mniej o 17 wypadków) czy Poznaniu (mniej o 14 wypadków). Wzrost, choć niewielki) odnotowano natomiast w Gdańsku (więcej o 6 wypadków).