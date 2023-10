Spis treści: 01 Kierowca BMW wpadł podczas policyjnej akcji "Drift"

02 BMW było w złym stanie technicznym, ale przygotowane do driftu

03 Co grozi za driftowanie na drodze publicznej?

Kierowca BMW wpadł podczas policyjnej akcji "Drift"

Okazuje się, że policjanci z drogówki regularnie prowadzą akcję "Drift", podczas której patrole odwiedzają miejsca, gdzie najczęściej próbują swoich sił domorośli miłośnicy "latania bokiem". W przypadku Otwocka jest to na przykład rondo przy ul. Majowej, gdzie patrol faktycznie natknął się na driftujące BMW. Jak podkreśla policja, zachowanie kierowcy było szczególnie niebezpieczne, ponieważ na drogach panował wtedy wzmożony ruch.

Po zatrzymaniu okazało się, że funkcjonariusze dobrze znają 28-latka, ponieważ w przeszłości karali go już, między innymi za zbyt szybką jazdę. Co zaskakujące, mężczyzna podczas kontroli zachowywał się lekceważąco i arogancko, twierdząc że nie popełnił żadnego wykroczenia.

BMW było w złym stanie technicznym, ale przygotowane do driftu

Było to dziwne również dlatego, że stan techniczny jego pojazdu znacząco odbiegał od wymaganego przepisami. BMW serii 3 compact (E36) miało wycieki oleju, niesprawne oświetlenie oraz łyse opony (co mogło być też sposobem na łatwiejsze wprowadzanie go w poślizg). Nie znaczyło to jednak, że 28-latek nie "dłubał" przy swoim aucie. Wręcz przeciwnie. BMW miało przeróbki układu hamulcowego (czyżby hydrauliczny hamulec ręczny?) oraz kierownicę nieposiadającą homologacji, klaksonu ani poduszki powietrznej (airbag akurat nie jest obowiązkowy, ale ogólnie wyobrażamy sobie, jaka to była kierownica). Samochód nie miał też gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego.

Ostatecznie policjanci musieli uznać, że suma przewin 28-latka jest zbyt duża na zwykły mandat. Zatrzymali mu więc prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. BMW trafiło na lawetę, a jego kierowcę czeka teraz rozprawa w sądzie.

Co grozi za driftowanie na drodze publicznej?

Taryfikator mandatów nie przewiduje kary konkretnie za celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg. Dlatego też sporo zależy od konkretnej decyzji policjanta. Może on oskarżyć kierującego o naruszenie art. 97 Kodeksu wykroczeń:

Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Teoretycznie może mieć tu zastosowanie także art. 98 Kodeksu wykroczeń:

Kto prowadzi pojazd mechaniczny w sposób naruszający przepisy ustawy o ruchu drogowym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Najbardziej pasować do driftowania zdaje się jednak art. 86 Kodeksu wykroczeń:

Kto prowadzi pojazd mechaniczny w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W praktyce gdy policja informuje o zatrzymaniach kierujących za driftowanie, najczęściej otrzymują oni kary w wysokości 3000-5000 zł plus punkty karne (zwykle 10 punktów).