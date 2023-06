Spis treści: 01 Potrącenie nastolaków w Nowym Sączu. Jest nagranie

02 Nastolatkowie trafili do szpitala. Wyszli z tego cało

03 Kierowca BMW zatrzymany. To początek jego problemów

Do przerażająco wyglądającego zdarzenia z udziałem czarnego BMW i trzech nastolatków, doszło ok. godz. 18.30 w Nowym Sączu na al. Piłsudskiego. Kierowca rozpędzonego coupe zamiast zatrzymać się przed przejściem dla pieszych - jak zrobił to samochód na prawym pasie - z dużą siłą wjeżdża w trzech nastoletnich chłopaków. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Niedługo po całym zajściu do sieci trafił film z wypadku. Moment zdarzenia zarejestrował wideorejestrator świadka, który zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić nastolatków na druga stronę. Niestety, czarne BMW nawet nie zwolniło - to mogło skończyć się znacznie gorzej.

