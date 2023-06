O sytuacji do jakiej doszło wczoraj na ulicach Słupska poinformowała pomorska policja. Jak wynika z oficjalnego komunikatu - funkcjonariusze z drogówki próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę leciwego Volkswagena Transportera. Na widok sygnałów wydawanych przez mundurowych, mężczyzna przyspieszył i ruszył do ucieczki.

Uciekał samochodem przez miejski park

W trakcie pogoni 25-latek wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego. Przejeżdżał po chodnikach, niestosował się do sygnalizacji świetlnej, a w pewnym momencie wjechał nawet na teren miejskiego parku. Osiągając duże prędkości manewrował pomiędzy ciasnymi alejkami, nie zwracając uwagi na bezpieczeństwo pieszych.

Reklama

W pewnym momencie, gdy droga okazała się nieprzejezdna, poszukiwany zdecydował się porzucić Volkswagena i kontynuować ucieczkę pieszo. Przed policjantami ukrył się w jednej z klatek schodowych. Na szczęście funkcjonariusze namierzyli podejrzanego i stosunkowo szybko zatrzymali.

Zdjęcie 25-latek uciekał przez miejski park / Policja

25-latek był pod wpływem środków odurzających

Badanie testerem narkotykowym wykazało, że 25-latek był pod wpływem środków odurzających. Co więcej - w policyjnym systemie informatycznym policjanci ustalili, że mężczyzna ma już cofnięte uprawnienia do kierowania. Wszystkie popełnione w trakcie ucieczki wykroczenia skutkowały otrzymaniem 61 punktów karnych i mandatu w wysokości 22 tys. zł.

Nawet do 5 lat więzienia

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze pomorskiej policji przypominają, że niezatrzymanie się do policyjnej kontroli jest przestępstwem. Z tego powodu 25-latkowi już wkrótce zostaną postawione odpowiednie zarzuty. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

***