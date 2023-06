Nie przywykliśmy do tego, że po ulicach naszych miast porusza się ciężki sprzęt wojskowy. Mieszkańcy Wrocławia mogli się dzisiaj zdziwić widząc na ulicy Curie-Skłodowskiej Rosomaka (a właściwie RAK-a, czyli moździerz samobieżny na podwoziu opancerzonego transportera KTO Rosomak), jadącego od pl. Grunwaldzkiego w kierunku mostu Zwierzynieckiego.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na odcinku tym doszło dziś rano do kolizji pojazdu wojskowego z Fordem Fiestą. Według wstępnych informacji pojazd wojskowy staranował auto osobowe i zanim się zatrzymał, przepchnął je ok 40 metrów. Kierująca Fordem została odwieziona do szpitala.

