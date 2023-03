500 zł i 15 punktów karnych. Policjantów też obowiązują przepisy

Spis treści: 01 Radiowóz przejechał na czerwonym świetle. Kara nie ominęła kierowcy

02 Dlaczego policjant otrzymał mandat?

Zgodnie z informacjami podanymi na nagraniu do zdarzenia miało dojść w Gdańsku, 25 lutego po godzinie 22:00. Na filmie możemy zobaczyć, jak jadące w korku samochody przejeżdżają przez skrzyżowanie. Wśród aut znajduje się również radiowóz.

Radiowóz przejechał na czerwonym świetle. Kara nie ominęła kierowcy

W pewnym momencie światło na sygnalizatorze zmienia się na żółte, co sprawia, że jadący obok radiowozu samochód zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych. Kierowca policyjnego auta zamiast uczynić podobnie, kontynuuje jazdę. Ostatecznie przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Wideo youtube

Cała sytuacja nie zakończyła się dla policjanta najlepiej. Za przejazd na czerwonym świetle został on ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i 15 punktami karnymi.

Reklama

Dlaczego policjant otrzymał mandat?

Warto pamiętać, że pojazdy, które należą do służb (a więc również do policji) mogą mieć na drodze status pojazdów uprzywilejowanych. Wiąże się to jednak z koniecznością spełniania poniższych warunków:

Wysyłanie sygnałów świetlnych niebieskich (pojazdy, które otwierają i zamykają kolumnę pojazdów uprzywilejowanych wysyłają również czerwone sygnały świetlne)

Wysyłanie sygnałów dźwiękowych

Włączenie świateł mijania i drogowych

W ściśle określonych sytuacjach samochody uprzywilejowane mogą łamać przepisy drogowe. Należy do nich m.in. branie udziału w akcji mającej związek z ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, a także mienia.

Z udostępnionego nagrania można wywnioskować, że w momencie przejeżdżania przez skrzyżowanie radiowóz nie spełnił co najmniej jednego z warunków funkcjonowania na drodze jako pojazd uprzywilejowany. W związku z tym funkcjonariusz siedzący za kierownicą pojazdu najprawdopodobniej pofolgował sobie, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, za co został słusznie ukarany.

***