Wiózł 17 ton gazu na podwójnym gazie. To mogło się skończyć tragedią

Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki, który przewoził około 17 ton gazu LNG ze Świnoujścia do Legnicy. Mężczyzna wydmuchał 0,44 promila alkoholu, co przy tak niebezpiecznym ładunku mogło zakończyć się tragedią.

Zdjęcie Wiózł 17 ton gazu na podwójnym gazie. To mogło skończyć się tragedią / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News