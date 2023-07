Pijana w sztok matka wiozła trójkę małych dzieci. To nie pierwszy raz

Spis treści: 01 Wiozła trójkę dzieci po pijaku

Wiozła trójkę dzieci po pijaku

Do sytuacji doszło w środę na ulicach Węgrowa. Według zeznań interweniującego świadka 29-latka miała spory problem z prowadzeniem samochodu, a nawet ruszeniem i włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniu. Po przejechaniu krótkiego dystansu kobieta zatrzymała pojazd i właśnie wtedy doszło do interwencji mieszkańca, który zabrał kluczyki pijanej kierującej, nie pozwolił na dalszą jazdę i zawiadomił policję.

Próbowała uciec

Po zatrzymaniu kobieta zabrała dzieci i uciekła do jednego z lokali usługowych w pobliżu, próbując ukryć się przed stróżami prawa na zapleczu. Tam zatrzymali ją policjanci z Węgrowskiej Komendy Powiatowej.

Po badaniu alkomatem okazało się, że kobieta jest kompletnie pijana - ma ponad 3 promile alkoholu we krwi. Na dodatek, gdy policjanci sprawdzili ją w systemie ujawnili, że kobieta nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów i nie jest to pierwsze takie przestępstwo w jej wykonaniu. Trzy tygodnie wcześniej została zatrzymana w podobnych okolicznościach - również wiozła trójkę swoich dzieci w wieku 9, 6 i 2 lata będąc w stanie nietrzeźwości.

Zarzuty są poważne

Teraz 29-latka z powiatu węgrowskiego odpowie za kierowanie bez uprawnień, popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Już za samo narażenie dzieci grozi jej do 5 lat więzienia.

W tej sytuacji cieszy natomiast obywatelska postawa mieszkańca Węgrowa, który zareagował widząc pijaną matkę wiozącą dzieci. Być może właśnie w ten sposób ocalił im życie lub zdrowie.