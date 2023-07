Zastępca komendanta policji prowadził po alkoholu. Nie było dyskusji

W związku z faktem, iż kierującym okazał się funkcjonariusz piotrkowskiej komendy, jeszcze tego samego dnia Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi zawiesił go w czynnościach służbowych i wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ponadto odwołał funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska oraz wszczął postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia go ze służby. Poniósł on również konsekwencje finansowe oraz odpowie za popełnione wykroczenia

kom. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi