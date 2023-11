Z aut znikają drzwi i lampy. Strach parkować na ulicy

Sycylia to wyspa chętnie odwiedzana przez Polaków. Na miejscu turyści często decydują na miejscu na wypożyczenie samochodu, jest to bowiem najszybszy i najwygodniejszy sposób na poznawanie tej śródziemnomorskiej wyspy. Niestety, czasem wiąże się to z przykrymi niespodziankami.

Zdjęcie Tyle zostało z Fiata 500X. Warto zwrócić uwagę, że przewody nie są poucinane, złodzieje dopięli złączki, żeby nie było problemu z ponownym montażem / Fot: Sycylia bocznymi drogami/Facebook /