Spis treści: 01 Kradzież plastikowego elementu ich przerosła

02 Złodzieje zderzaków wpadli na gorącym uczynku

03 Potrzebowali zderzaka, by naprawić auto siostry

04 Intencje nie miały znaczenia. Grozi im do 10 lat więzienia

Kradzież plastikowego elementu ich przerosła

Jedni wycinają z aut katalizatory, drudzy zdejmują wartościowe felgi, a jeszcze inni oszczędzają sobie wysiłku i kradną całe samochody. Z kolei trzech mężczyzn z powiatu tomaszowskiego (woj. lubelskie) znalazło sobie bardzo nietypową niszę. Chodzi mianowicie o kradzież przednich zderzaków. Wydawałoby się, że prościej być nie może, jednak demontaż plastikowego elementu okazał się dla złodziei ciężkim kawałkiem chleba.

Złodzieje zderzaków wpadli na gorącym uczynku

Do nietypowej kradzieży miało dojść w nocy na osiedlowym parkingu przy ul. Skarżyńskiego w Świdniku. Wówczas dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie, jakoby dwóch mężczyzn, kręcących się pomiędzy samochodami, miało kraść kołpaki. Kiedy na miejscu zjawił się patrol, oczom policjantów ukazało się dwóch mężczyzn walczących ze zderzakiem starego Forda. Na widok oznakowanego radiowozu podejrzani próbowali uciec - niestety nieskutecznie.

Reklama

Zdjęcie Złodzieje wpadli na gorącym uczynku. Zderzak forda nie dał za wygraną / KPP Świdnik / Policja

Potrzebowali zderzaka, by naprawić auto siostry

W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających, okazało się, że zatrzymani chwilę wcześniej zdjęli również zderzak w Audi A3, zaparkowanym przy ul. Witosa. Niestety, elementu nie dało z łatwością zdjąć bez otwierania maski, dlatego jeden z mężczyzn wybił szybę od strony kierowcy, by unieść pokrywę silnika. Ostatecznie zderzaka nie zabrali ze sobą, ponieważ spłoszył ich nadjeżdżający samochód.

Motywem 24 i 25 latka była chęć pomocy. W rozmowie z policjantami przyznali, że potrzebowali zderzaka do naprawy pojazdu siostry 25-latka, ponieważ ten został przez jednego z zatrzymanych uszkodzony podczas kolizji, do której doszło dnia poprzedniego.

Intencje nie miały znaczenia. Grozi im do 10 lat więzienia

Do sprawy zatrzymano również 33-latka, który miał brać udział w całej akcji. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży w zbiegu ze zniszczeniem rzeczy. Zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów i teraz odpowiedzą przed sądem. Zgodnie z prawem grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.