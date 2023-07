Kobra i Orzeł zawinęli Lalę i Górala. Pójdą siedzieć za gameboya

Spis treści: 01 "Lala" i "Góral" kradli do 10 aut tygodniowo

"Lala" i "Góral" kradli do 10 aut tygodniowo

Funkcjonariusze z grupy "Orzeł" z wydziału stołecznej komendy zajmującego się przestępczością samochodową od kilku miesięcy pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem dwóch złodziei samochodowych działających na terenie Warszawy. Według ustaleń policjantów byli to bardzo wysoko postawieni w hierarchii złodziei samochodów, dwaj mężczyźni w wieku 38 i 49 lat znani pod pseudonimami "Lala" i "Góral".

Każdego tygodnia z warszawskich parkingów potrafili ukraść do dziesięciu pojazdów. Mało tego, złodzieje byli na tyle zuchwali, że nie brakowało przypadków kradzieży za dnia. Szczególnie upodobali sobie oni auta producentów z Korei i Japonii. Po kradzieży pojazdy od razu trafiały do dziupli znajdującej się w okolicach Wołomina. Tam zaś były one demontowane na części.

Policjanci przygotowali na złodziei zasadzkę

Funkcjonariusze ustalili, że złodzieje mają w planach kradzież samochodu na Pradze Południe. W związku z tym, m.in. przy wsparciu policjantów z grupy "Kobra" Komendy Rejonowej Policji Praga Południe, przygotowali zasadzkę na przestępców. Złodziejom zmierzającym do dziupli w celu demontażu skradzionej przed chwilą Toyoty C-HR drogę zablokowały policyjne samochody. Kierującego Toyotą nie zniechęciło to jednak do ucieczki, ponieważ próbował jeszcze staranować blokadę i przejechać policjantów. Pozostali funkcjonariusze szybko jednak dobiegli do obu samochodów i wybili w nich szyby, by siłowo zatrzymać złodziei.

W samochodzie, którym przestępcy przyjechali na "akcję", policjanci znaleźli urządzenia służące do kradzieży pojazdów. Wśród nich znalazł się emulator klucza (duplikuje funkcje innego systemu), popularnie zwany "gameboyem", a także narzędzia służące do wpięcia w gniazda magistrali Can-bus oraz zagłuszacze GSM i GPS.

Zdjęcie W samochodzie "roboczym" policjanci znaleźli m.in. urządzenie popularnie zwane "gameboyem" oraz zagłuszarki GSM i GPS. / Komenda Stołeczna Policji /

"Lala" i "Góral" najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymani mężczyźni usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Będą również odpowiadali za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ponadto do prokuratury wpłynął wniosek, by wszcząć wobec obu mężczyzn śledztwa pod zarzutem czynnej napaści na policjantów. Najbliższe trzy miesiące 38- i 49-latek spędzą w areszcie.

