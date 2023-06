Złodzieje ukradli klasycznego Forda gwieździe TV. Fan czterech kółek załamany

Wartość skradzionego Forda bardziej sentymentalna

Ford Fiesta nigdy nie należał do poszukiwanych i wysoko cenionych samochodów klasycznych, więc jego wartość nie jest wysoka. Nawet przy założeniu że to dość rzadki model 1300S i jest to samochód pierwszej generacji, jego wartość raczej nie przekracza 40-45 000 zł (8000 funtów brytyjskich). Niewykluczone że większą wartość miała sama przyczepa na której stała Fiesta. Mimo wszystko jak zeznają prowadzący program Fani czterech kółek, włożyli w niego około 100 godzin pracy, a do warsztatu wjeżdżał jako "kupka pordzewiałych śrubek i nakrętek". Auto ma dużą wartość sentymentalną.

