Sieć dróg szybkiego ruchu dłuższa o 48 km. Pękło 5 tys. km!

Wraz z oddaniem do użytku nowego, 48-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Koszalinem i Bobolicami, przekroczyliśmy w Polsce próg 5000 km dróg szybkiego ruchu i autostrad. Jak podkreśla GDDKiA - to bardzo ważna informacja, która uzmysławia tempo rozwoju infrastruktury naszego kraju. W przeciągu zaledwie 20 lat liczba dróg w Polsce wzrosła bowiem dziesięciokrotnie.

Droga S11 coraz bliżej. Trasa połączy cztery województwa

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina - nawet 620 km. Na obecną chwilę kierowcy mają do dyspozycji ok. 200 km nowej trasy, z czego oddany właśnie fragment Koszalin - Bobolice może okazać się jednym z ważniejszych dla mieszkańców północnych regionów Polski.

Odcinek ma bowiem wyprowadzić ruch tranzytowy obecnego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy unikną stania w korkach spowodowanych zatorami tworzącymi się zwłaszcza w okresach wakacyjnych. Przeniesienie ruchu na trasę S11 nie tylko skróci czas przejazdu turystom, ale także poprawi komfort i bezpieczeństwo życia w okolicznych miejscowościach.

Cała budowa S11 Koszalin - Bobolice była podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzili różni wykonawcy. Odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, zrealizowała firma Budimex, a Zegrze Pomorskie - Kłanino, o długości 19,3 km, wybudowała firma Mostostal. Za ostatni fragment, Kłanino - Bobolice, o długości 11,6 km, odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

GDDKiA podkreśla, że zanim trasą będą mogli ruszyć pierwsi kierowcy, na odcinku zostaną jeszcze poprowadzone prace porządkowe poza jezdniami drogi ekspresowej i na obwodzie utrzymania Bobolice, które zakończą się w październiku. Wszystkie kontrakty były realizowane w formule Projektuj i buduj, a wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków.

GDDKiA zapowiada kolejne inwestycje

Urzędnicy nie zwalniają tempa i już teraz zapowiadają kolejne inwestycje. Jak można wyczytać z oficjalnego komunikatu - obecnie w realizacji w całym kraju jest ponad 1100 km dróg szybkiego ruchu.

W ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) powstać ma cała sieć autostrad i dróg ekspresowych licząca około 8000 km. GDDKiA zwraca także uwagę na pozostałą sieć drogową realizowaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Dwie z nich już służą kierowcom, a szesnaście jest na etapie realizacji. Dla kolejnych czterech trwa przetarg na wybór wykonawcy.