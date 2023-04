Rusza remont na autostradzie A2. Czy będą utrudnienia w ruchu?

Spis treści: 01 Remont na A2. Nie każdy kierowca będzie mógł przejechać

Od dziś na autostradzie A2, dokładniej w rejonie płyty Placu Poboru Opłat w miejscowości Gołuski (150 km autostrady), rusza remont nawierzchni.

W celu zminimalizowania uciążliwości prowadzonych prac, ich realizacja została podzielona na etapy, osobno dla każdego kierunku. W efekcie przejazd przez Plac Poboru Opłat ma być możliwy dla większości pojazdów. Mogą one przejeżdżać wytyczonymi pasami ruchu. Warto jednak wiedzieć, że możliwość przejazdu nie dotyczy wszystkich kierowców. Wyjątek stanowią kierujący pojazdami ponadgabarytowymi o szerokości powyżej 2,5 metra. Ich kierowcy nie będą mogli przejechać na odcinku A2 między węzłami Buk i Poznań Zachód. Dotyczy to obu kierunków jazdy.

Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. (wraz z Autostradą Wielkopolską II S.A. odpowiedzialna jest za budowę i utrzymanie autostrady A2 od Świecka do Konina) zobowiązała wykonawcę, by prace zostały wykonane w terminie, a także w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Spółka zaznacza jednak, że kierowcy powinni wziąć pod uwagę różnego rodzaju czynniki pogodowe, takie jak wiatr czy opady deszczu, które mogą wydłużyć czas trwania prac. Pogoda już wpłynęła na prace remontowe. Planowo miały one ruszyć tydzień temu (12 kwietnia). Zakończenie zaplanowano na 22 kwietnia.

Prowadzone prace to kontynuacja rozpoczętego w 2022 roku remontu nawierzchni ciągu głównego Autostrady Wielkopolskiej między Nowym Tomyślem i Poznaniem. Jak zwraca uwagę spółka, modernizacja nawierzchni na tym odcinku stanowi część wieloletniego planu remontowego.

Autostrada Wielkopolska dodaje, że wiele pojazdów, które korzystają z odcinka, to transport ciężki, a to wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni, a także konieczność częstszych remontów.

Dziś ruszyły również prace remontowe na skrzyżowaniu DK2 i DK29 w Świecku. Nie powinny one jednak potrwać zbyt długo. Zakłada się, że będą trwały ok. trzy dni. Spółka Autostrada Wielkopolska II S.A. zobowiązała wykonawcę do terminowego zakończenia prac, jednak zaznacza, że realizacja może się przedłużyć ze względu na czynniki pogodowe.

