Program budowy dróg nie zwalnia. Które trasy wkrótce zmienią się w ekspresowe?

Spis treści: 01 GDDKiA ma do wydania jeszcze sporo pieniędzy

02 Niebawem “domkniemy” sieć autostrad i dróg ekspresowych

03 Jakie przetargi zostaną ogłoszone do końca roku?

GDDKiA ma do wydania jeszcze sporo pieniędzy

Pieniądze na rozwój polskich dróg pochodzą głównie z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 roku). O jakiej kwocie mowa? To 294,4 mld złotych do wydania na budowę nowych dróg ekspresowych. Warto jednak zaznaczyć, że blisko 190 mld złotych pochłoną nowe inwestycje, a pozostałe 104,5 mld złotych zostanie wydanych na kontynuowanie i zakończenie projektów, rozpoczętych w ramach poprzedniego programu PBDK.