Otwarto nowy odcinek S14. Łódź pierwszym miastem z pełną obwodnicą

Odcinek drogi ekspresowej S14 pomiędzy węzłami Aleksandrów Łódzki i Emilia został w piątek (7 lipca) oddany do użytku. Był to ostatni element potrzebny do zamknięcia ringu wokół Łodzi. W efekcie jest to pierwsze miasto w Polsce, które może pochwalić się pełną obwodnicą.

Zdjęcie GDDKiA poinformowała, że odcinek drogi ekspresowej S14 między węzłami Aleksandrów Łódzki i Emilia jest już przejezdny. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / GDDKiA