Bydgoszcz i Toruń z drogą ekspresową. Jest ważny wniosek

Odcinek drogi ekspresowej S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia, powstał niemal 20 lat temu w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej z pasem rezerwy. Teraz zostanie on wykorzystany na stworzenie trasy "w pełnym przekroju".

Bliżej do rozpoczęcia prac na kolejnym odcinku S10. Wniosek trafił do wojewody

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że do wojewody kujawsko-pomorskiego skierowany został wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla blisko 12-kilometrowego odcinka Toruń Zachód - Toruń Południe. Dzięki tej inwestycji kierowcy w przyszłości mają skorzystać z drogi o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny).

Będzie to czwarty fragment drogi S10 między Bydgoszczą i Toruniem. Inwestycja obejmuje 11 obiektów inżynierskich i dwa nowe węzły - Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Trasa skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy i ułatwi dostęp do A1 zmotoryzowanym z Torunia.