Kierowcy wyścigowemu zabrakło paliwa tuż przed metą. Wziął sprawy w swoje ręce

Krzysztof Mocek Rajdy i wyścigi

Do prawdziwego dramatu doszło podczas zawodów Fanatec Japan Cup na japońskim torze Okayama. Prowadzącemu wyścig kierowcy, tuż przed samym końcem zabrakło paliwa. Mężczyzna został zmuszony do wyjścia z wyczynowego BMW i dosłownie przepchnięcia go przez linię mety.

Takiego finiszu nikt się nie spodziewał