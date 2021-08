Acura NSX GT3 Evo22 zmodernizowana

Spółka należącą do Hondy, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju układów napędowych, podwozi oraz elektroniki do najbardziej wyczynowych pojazdów japońskiego producenta, wprowadziła szereg istotnych poprawek do obecnie istniejącego modelu NSX GT3.

Acura NSX GT3 Evo22 została wyposażona w ulepszone i bardziej wydajne intercoolery silnika, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bardziej spójne działanie układu napędowego w szerszym zakresie warunków. Zmian doczekały się także rozmiary zbiorników na płyny oraz system demontażu kół odpowiedzialny za szybszą wymianę opon. Nie zabrakło także nowego reflektora przeciwdeszczowego (stosowanego najczęściej w seriach Endurance), które obecnie spełnia wszystkie wymogi licencyjne FIA.

Podobnie jak w przypadku obecnej edycji NSX GT3 Evo, również nowa wersja samochodu otrzyma podwozie pochodzące z Performance Manufacturing Center w Marysville w stanie Ohio. Za montaż końcowy będzie odpowiedzialna firma JAS Motorsport w Mediolanie we Włoszech. Doświadczenie obu zakładów ma przełożyć się na jeszcze lepsze właściwości jezdne oraz ogólną trwałość.

Wyścigowa Acura NSX GT3 zadebiutowała w 2017 roku i od tego czasu odniosła 25 zwycięstw w klasach GT. Najnowsza ewolucja pojazdu ma zapewniać bardziej spójne osiągi oraz większą stabilność w przypadku zróżnicowanych torów wyścigowych. NSX GT3 w zmodernizowanej wersji Evo22 ma zadebiutować już w 2022 roku. Homologacja pojazdu została zatwierdzona do końca sezonu 2024.

