Milion kierowców ma prawo jazdy w smartfonie

​Ponad milion kierowców korzysta z mPrawa Jazdy w aplikacji mObywatel - napisał w poniedziałek na Twitterze minister ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski. mPrawo Jazdy dostępne jest w ramach aplikacji od 5 grudnia 2020 r.

Kierowcy mogą okazać prawo jazdy w smartfonie. Ale nie mają takiego obowiązku, nie muszą wcale mieć ze sobą dokumentu

"Dobry początek tygodnia - ponad milion kierowców korzysta już z mPrawa Jazdy w aplikacji mObywatel!" - napisał Zagórski.

Jak dodał "warto ją mieć. To także mTożsamość, mPojazd, licznik punktów karnych, e-recepty i zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19".



Minister zapowiedział ponadto, że wkrótce do aplikacji mObywatel dodane zostaną kolejne dokumenty, jednak nie sprecyzował, jakie.



mPrawo Jazdy to dokument elektroniczny dostępny w aplikacji mObywatel od 5 grudnia 2020 r. Z aplikacji tej korzysta ponad 2,3 mln Polaków. Do jej uruchomienia niezbędny jest profil zaufany.



Na stronach Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej KPRM czytamy, że aplikacja wciąż się rozwija. W zamieszczonym tam w poniedziałek komunikacie zapowiedziano, że jeszcze w marcu ukaże się nowa wersja mObywatela na smartfony z systemami Android i iOS, która będzie zawierała istotne zmiany.



Zmiany to m.in. wprowadzenie nowego wzoru dokumentu mObywatel, która ma lepiej chronić prywatność użytkowników. "Na elektronicznym blankiecie znajdą się wyłącznie podstawowe informacje. Szczegółowe dane będą umieszczone niżej, czyli pod dokumentem. Nowy wzór wyraźnie wskazywać będzie aktualny status dokumentu. Ułatwi to szybką, wizualną weryfikację jego ważności" - czytamy.



Rozszerzony ma zostać również zakres danych. "Użytkownicy zwracali uwagę, że mObywatel powinien zawierać np. informacje o adresie zameldowania, nazwisko rodowe czy imiona rodziców. Nowe dane pozwolą skorzystać z aplikacji przy szerszym zakresie usług" - napisano.



W komunikacie dodano, że stary wzór dokumentu będzie uznawany do końca 2021 r.

