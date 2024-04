Historia jak z Hollywood. Kradli towar z jadących ciężarówek

Okradanie ciężarówek w trakcie jazdy z reguły kojarzy nam się z filmami sensacyjnymi. Świetnym przykładem może być kinowy hit z 2001 roku o tytule "Szybcy i Wściekli", w którym to grupa bohaterów dokonywała napadu na tira, bezpośrednio z pędzących samochodów. Jak się jednak okazuje - hollywoodzka fikcja wcale nie była tak daleka od rzeczywistości.

Okradali ciężarówki w trakcie jazdy. Wszystko nagrała kamera

Rzecznik prasowy dolnośląskiej policji poinformował, że funkcjonariuszom udało się rozbić gang złodziei, trudniących się podobnym procederem. Przestępcy, korzystając z osłony nocy, podjeżdżali samochodem osobowym do pędzącej ciężarówki. Następnie jeden z mężczyzn wydostawał się z wnętrza samochodu przez otwarte okno i wchodził na pokrywę silnika, zrywając jednocześnie plomby z naczepy. W ten sposób dostawał się do środka i sprawnie przerzucał towar.

Oryginalny i niebezpieczny sposób działania przestępców sprawiał, że najczęściej nie byli oni w ogóle zauważani przez kierowców ciężarówek. Dopiero po dotarciu do wyznaczonego celu okazywało się, że podczas jazdy z części ładunkowej zniknęła część artykułów. Niezwykle ryzykowne zachowanie złodziei zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą się na jednej z naczep:

Wideo youtube

W trakcie śledztwa policjantom udało się ustalić, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat na terenie Polski doszło do kilkudziesięciu podobnych przestępstw. Ostatni raz takie zdarzenie miało miejsce na terenie Dolnego Śląska. To właśnie wtedy jeden z kierowców ciężarówki zwrócił uwagę na zbliżający się do naczepy pojazd marki BMW i poinformował o tym policjantów. Mundurowym udało się zlokalizować wskazane auto na drodze ekspresowej S8 i zatrzymać je do kontroli.

Zdjęcie BMW, którym poruszali się przestępcy / Policja

Obywatele Ukrainy niczym "Szybcy i Wściekli"

Wewnątrz znajdowało się trzech obywateli Ukrainy. Mężczyźni zostali zatrzymani. W trakcie oględzin pojazdu policjanci odnaleźli narzędzia mogące służyć do pokonywana zabezpieczeń stosowanych w naczepach ciężarówek. Następnie do działań włączyli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową i Dochodzeniowo-Śledczego we Wrocławiu, którzy przeszukali mieszkania wynajmowane przez podejrzanych. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również takie, które mogły być wykorzystywane podczas podobnych kradzieży na terenie Polski.

Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie wobec trzech obywateli Ukrainy zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.