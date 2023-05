Clarkson, Hammond i May w Polsce. Podano datę premiery nowego The Grand Tour

Po wielu miesiącach oczekiwania wreszcie pojawiła się data premiery nowego odcinka The Grand Tour. W Polsce może on cieszyć się sporym zainteresowaniem, a to dlatego, że część trasy, którą przemierzali prowadzący, przebiegała przez nasz kraj.

Zdjęcie The Grand Tour powraca z nowym odcinkiem. / Dave J Hogan / Contributor / Getty Images