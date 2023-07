To pierwszy taki motocykl na świecie. Przyspiesza jak rakieta i pobił rekord

Spis treści: 01 1/8 mili w czasie poniżej 4 sekund i 290 km/h prędkości maksymalnej

Prace nad projektem motocykla napędzanego silnikiem parowym, działającym na zadzie podobnej do silnika rakietowego zajęły małżeństwu inżynierów z Wielkiej Brytanii aż 10 lat, a efekty przerosły chyba nawet ich oczekiwania.

Skonstruowany przez małżeństwo inżynierów Grahama i Diane Sykes jako Force Of nature team motocykl, napędzany silnikiem który jest połączeniem silnika parowego i rakietowego imponował już w testach rozwijając ponad 263 km/h. Po dopracowaniu projektu motocykl wziął udział w oficjalnych pomiarach gdzie udało mu się pokonać dystans 1/8 mili w czasie poniżej 4 sekund - 3,878 s, a maksymalna prędkość jaką rozwinął sięgnęła 290 km/h.

Połączenie silnika parowego i rakietowego

Motocykl pobił rekord dla maszyn o napędzie alternatywnym. Sam silnik jest nietypową konstrukcją łączącą silnik parowy z napędem przypominającym rakietowy. Wykorzystuje uwodorniony olej roślinny (utwardzony) do błyskawicznego podgrzania wody do aż 200o C i wytworzenia ciśnienia 30 atmosfer, a powstałą w ten sposób parę pod dużym ciśnieniem przekazuje do dyszy Lavala, która służy jako napęd końcowy. Nie jest to jednak jeszcze projekt skończony, bowiem celem jest osiągnięcie 200 mil na godzinę (około 320 km/h)

Zdjęcie Napęd motocykla Force of Nature w całej okazałości / Fot: CPE Pressure Vessels Specialists / materiały prasowe

Proces powstawania tej nietypowej maszyny możecie zobaczyć na nagraniu poniżej:

Zdjęcie Force of Nature motocykl napędzany parą/ Fot: CPE Pressure Vessels Specialists / materiały prasowe

