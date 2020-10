F1. Koronawirus w zespole Renault

​W zespole Formuły 1 Renault wykryto dwa przypadki zarażenia Covid-19 - potwierdził w środę oficjalnie zespół. Nie ujawniono u kogo testy dały wynik pozytywny, team potwierdził tylko, że w sumie sześć osób zostało skierowanych na kwarantannę.

Zdjęcie Potwierdzono dwa przypadki koronawirusa /Getty Images

Badania wykonano po niedzielnym wyścigu o Grand Prix gór Eifel, gdy ekipa przenosiła się na tor w Barcelonie, gdzie testy miał prowadzić dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso, który od sezonu 2021 wraca do zespołu z Enstone.

Sześć osób na kwarantannie zostało zatrzymanych w hotelu w Barcelonie, nie brali udziału w zajęciach na torze La Catalunya. Nie wiadomo, czy będą one mogły wrócić do zespołu przed kolejną rundą mistrzostw świata F1 - wyścigiem o Grand Portugalii zaplanowanym na 25 października.



Zespół potwierdził także, że testy wykonane u kierowców teamu Australijczyka Daniela Ricciardo i Francuza Estebana Ocona oraz pracowników serwisu bezpośrednio obsługujących bolidy dały wyniki negatywne.



To kolejny przypadek ujawnienia zarażenia Covid-19 w ekipie F1. Takie przypadki wcześniej ujawniono już m.in. w ekipach Racing Point i McLaren, ostatnio w zespole mistrza świata Mercedesie. Dotychczas jedynym zakażonym kierowcą był Meksykanin Sergio Perez z Racing Point.