F1. Kolejna wygrana i rekord Hamiltona

​Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes) wygrał wyścig o Grand Prix Portugalii, 12. z 17 rund mistrzostw świata Formuły 1 i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. To jego 92. zwycięstwo w karierze, co czyni go samodzielnym rekordzistą.

Zdjęcie Typowy widok - na czele dwa Mercedesy /Getty Images

Od dwóch tygodni Hamilton dzielił rekord liczby zwycięstw z Niemcem Michaelem Schumacherem, który wygrał 91 wyścigów w latach 1991-2012.

Drugie miejsce w pierwszym w historii wyścigu na torze w pobliżu Portimao zajął jego kolega z teamu Valtteri Bottas, a trzeci był Holender Max Verstappen (Red Bull).



Hamilton, który jest coraz bliżej zapewnienia sobie siódmego w karierze tytułu, startował z pole position, ale niespodziewanie niedługo po starcie spadł na trzecie miejsce, za Bottasa i Hiszpana Carlosa Sainza jr (McLaren).



Później jednak był bezkonkurencyjny - nie tylko odzyskał prowadzenie, ale też wypracował prawie 26 s przewagi nad Finem. Zdublował wszystkich kierowców oprócz Bottasa, Verstappena i czwartego na mecie reprezentanta Monako Charlesa Leclerca (Ferrari).



"Piszesz na nowo podręczniki do historii. 92, Lewis. 92" - powiedział Brytyjczykowi przez radio szef teamu Mercedes Toto Wolff.

Zdjęcie Dominacja Hamiltona i Mercedesa nie podlega dyskusji / Getty Images

"Minie trochę czasu, zanim to do mnie dotrze. Zawdzięczam to tym wszystkim ludziom tutaj i w fabryce. Praca z nimi to zaszczyt" - odpowiedział Hamilton.



Bottas zapewnił, że nie "oddał" koledze z teamu pozycji.



"Oczywiście, że próbowałem się bronić, ale nie mogłem nic zrobić. Zabrakło mi dziś dobrego rytmu i nie bardzo wiem, dlaczego tak było, jeśli mam być szczery" - przyznał Fin.



W klasyfikacji generalnej Brytyjczyk ma już 256 punktów, a drugi Bottas traci do niego 77. Do końca sezonu można zdobyć jeszcze najwyżej 105, zatem Hamilton może rozstrzygnąć losy rywalizacji o tytuł już 1 listopada na torze Imola we Włoszech.



Bez zdobyczy punktowej niedzielną rywalizację zakończyli zawodnicy Alfa Romeo Racing Orlen, którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica. Fin Kimi Raikkonen zajął 11., a Włoch Antonio Giovinazzi - 15. miejsce.



Był to pierwszy od 24 lat wyścig o GP Portugalii. Ostatnio rywalizowano na torze w Estoril. Otwarty w 2008 roku obiekt w regionie Algarve na południu kraju w niedzielę zadebiutował w roli gospodarza rundy mistrzostw świata F1.

Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Portugalii:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:29.55,770

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 25,592 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 34,508

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.05,312

5. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1 okr.

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

7. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okr.

8. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1 okr.

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okr.

11. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

12. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 1 okr.

13. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1 okr.

14. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

16. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okr.

18. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 2 okr.

19. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2 okr.



nie ukończył: Lance Stroll (Kanada/Racing Point)



Klasyfikacja generalna kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 256 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 179

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 162

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 80

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 75

6. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 74

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 65

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 64

9. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 63

10. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 59

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 57

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 40

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 18

14. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 14

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 3

17. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 2

18. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 435 pkt

2. Red Bull 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3