Nowy Nissan Micra - wiemy ile kosztuje

To już piąta inkarnacja miejskiego modelu Nissana. Właśnie zostały ogłoszone jego polskie ceny.

Zdjęcie Nissan Micra / Nowe samochody Nowy Nissan Micra - prawdziwa rewolucja

Cennik nowego Nissana Micry otwiera kwota 45 990 zł. Tyle musimy zapłacić za auto z silnikiem 1,0 l (73 KM) i bazowym wyposażeniem Visia. W cenie tej otrzymamy 6 poduszek powietrznych, LEDy do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, a także komputer pokładowy i automatyczny hamulec awaryjny.



Na 50 490 zł wyceniono odmianę Visia+, oferującą dodatkowo klimatyzację manualną oraz radio z dwoma głośnikami, łączem USB i Bluetooth. Dopłacając zaledwie 2000 zł otrzymamy wersję Acenta, wyposażoną również w tempomat, 16-calowe felgi (stalowe), komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem (5 cali) oraz radio z 7-calowym, kolorowym ekranem.



Kolejna w cenniku jest odmiana N-Connecta, mająca na pokładzie klimatyzację automatyczną, skórzaną kierownicę, 16-calowe alufelgi, światła przeciwmgielne oraz system multimedialny NissanConnect (ekran nadal 7 cali). Taka Micra nie występuje z bazową jednostką - musimy zdecydować się na silnik 0.9 IG-T (90 KM), co w sumie podnosi cenę do 57 990 zł.

Zdjęcie Nissan Micra /

Reklama

Na szczycie gamy stoi wersja Tekna z nagłośnieniem Bose Personal, kamerą cofania oraz czujnikami, systemem bezkluczykowym, 17-calowymi alufelgami, asystentami ostrzegającymi przed pojazdami w martwym polu lusterek oraz niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu. Za taki egzemplarz zapłacimy przynajmniej 61 990 zł.



Cennik nowego Nissana Micry przewiduje także wersję wysokoprężną 1.5 dCi (90 KM), którą kupimy w każdej odmianie wyposażenia. Jej ceny zaczynają się od 54 900 zł. Z kolei "benzyniak" 0.9 IG-T występuje od wersji Visia+ i kosztuje przynajmniej 52 490 zł.