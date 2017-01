Nowy Nissan Micra - prawdziwa rewolucja

Piąta generacja Micry zrywa ze stonowanym wizerunkiem poprzednika. Stawia na wyrazistą stylistykę, żywe kolory oraz bogate wyposażenie.

Zdjęcie Nissan Micra /

Nowy Nissan Micra zmienił się nie do poznania, czerpiąc garściami ze stylistyki innych modeli japońskiego producenta. Metamorfoza ta sprawiła, że z nudnego autka miejskiego, Micra zmieniła się w jednego z najciekawszych przedstawicieli segmentu B. Auto wyraźnie wydoroślało też, dzięki znacznemu powiększeniu nadwozia. Jest ono teraz o 174 mm dłuższe (3999 mm), szersze o 78 mm (1743 mm), ale przy tym niższe o 55 mm (1455 mm).

Reklama

Większe wymiary nadwozia wpłynęły pozytywnie na wielkość wnętrza. Nissan chwali się, że w nowej Micrze każdy znajdzie dla siebie dobrą pozycję za kierownicą. Miało to zresztą zostać przetestowane na pracownikach zaangażowanych w projekt tego modelu - zarówno osoba mająca 203 cm wzrostu, jak i 152 cm, mogły odpowiednio wyregulować ustawienie fotela i kierownicy (regulacja wysokości fotela kierowcy i dwupłaszczyznowa kierownicy są seryjne w każdej wersji). Bagażnik z kolei oferuje, całkiem spore jak na ten segment, 300 l pojemności.



Samo wnętrze nie zachwyca swoim wyglądem tak bardzo jak nadwozie, ale zwraca za to uwagę swoim wykończeniem. Znajdziemy tu duży ekran systemu multimedialnego, kolorowy wyświetlacz komputera pokładowego, a także część deski rozdzielczej wykończoną skórą! Czy to dalej segment B? Przypominają o tym jedynie takie drobiazgi jak tylko jednostrefowa klimatyzacja automatyczna czy też automatycznie opuszczana szyba tylko po stronie kierowcy.

Zdjęcie Nissan Micra /

Pod maską nowej Micry znajdziemy wyłącznie niewielkie jednostki napędowe. Podstawowy "benzyniak" ma 1 l pojemności i moc 73 KM. Alternatywą dla niego jest doładowany silnik 0,9 l, rozwijający 90 KM. Oprócz tego dostępny jest diesel 1,5 l (jako jedyny ma on 4 cylindry), oferujący również 90 KM.



Nissan Micra - pierwsza jazda 1 27 Nissan Micra - pierwsza jazda Autor zdjęcia: Źródło: 27

Inżynierowie Nissana sporo uwagi poświęcili układowi jezdnemu, który oferować ma dobry kompromis, pomiędzy komfortem, a pewnym prowadzeniem. Ciekawostką jest tutaj zastosowanie systemu, który minimalizuje niepożądane ruchy nadwozia (na przykład podczas pokonywania nierówności), poprzez delikatne przyhamowywanie poszczególnych kół, a także wpływanie na dostarczanie mocy przez silnik. Z kolei podczas pokonywania zakrętów, w podobny sposób (przy pomocy hamulców) wspomagane jest utrzymanie odpowiedniego toru jazdy.



Zdjęcie Nissan Micra /

Na pokładzie Micry znajdziemy też sporo systemów wpływających na bezpieczeństwo czynne. Są to chociażby rozpoznawanie ryzyka kolizji z opcją awaryjnego hamowania, adaptacyjne światła drogowe, wykrywanie i zapobieganie opuszczenia pasa ruchu, ostrzeganie o pojeździe w martwym polu oraz wykrywanie znaków drogowych. Za dopłatą otrzymamy również w pełni LEDowe oświetlenie oraz system kamer dookolnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nissan Micra 2017

Nowy Nissan Micra oferuje także sporo możliwości personalizacji. Dostępne są trzy pakiety dodatków zewnętrznych (od nakładek na lusterka, po naklejki w siedmiu wzorach) oraz trzy warianty kolorystyczne urozmaicenia wnętrza (niebieski, pomarańczowy i czerwony).