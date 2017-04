MotoAs Interii 2017 - głosuj w finale

Trwa właśnie drugi, finałowy etap plebiscytu MotoAs Interii 2017, w którym wyłonimy najlepsze samochody na polskim rynku w ośmiu kategoriach.

Jaki jest najlepszy samochód do miasta, dla rodziny, a jaki służbowy? Którym, ze sprzedawanych w Polsce modeli, najchętniej zapuścilibyście się na bezdroża, a za którym obracacie się za każdym razem, kiedy obok was przejeżdża? Jaki samochód chcielibyście zabrać na tor wyścigowy, który uważacie za synonim luksusu, a który jest dla was prawdziwą legendą motoryzacji?

Właśnie na te pytania możecie odpowiedzieć, biorąc udział w finałowym głosowaniu plebiscytu MotoAs Interii 2017. W pierwszym etapie nasi czytelnicy wybrali na najlepsze samochodu w ośmiu kategoriach, wybierając spośród modeli zgłoszonych przez producentów. Do drugiego etapu przeszło po 10 aut w każdej kategorii. Ich listę znajdziecie poniżej, a klikając w poszczególne modele, możecie dowiedzieć się więcej na temat tegorocznych pretendentów do tytułu MotoAsa Interii.



Jeszcze niżej natomiast, znajdziecie formularz, w którym możecie oddać głos na swoich faworytów. Naprawdę warto, ponieważ osoby, które wezmą udział w głosowaniu i odpowiedzą na pytanie: "Który z tych samochodów chcielibyście mieć w garażu", mają szansę na zdobycie obfitego zestawu gadżetów motoryzacyjnych oraz kosmetyków. Nagrodzimy w sumie 10 najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi.



Głosowanie trwa do 7 maja 2017 roku, dokładny regulamin konkursu możecie znaleźć tutaj . W każdej kategorii wybierzcie swojego faworyta zaznaczając okrągłe pole obok jego zdjęcia , a na końcu odpowiedzcie na opcjonalne pytanie otwarte. Partnerem plebiscytu jest Moto Show w Krakowie oraz R8 Petrol.

Moc (samochód sportowy)



Abarth 124 Spider, Audi R8 V10 Plus, BMW M2, Ford Focus RS, Jaguar F-Type SVR, Kia Optima kombi GT, Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+, Nissan GT-R, Porsche 911 GT3, Subaru WRX STi



Klasa (samochód luksusowy)



Alfa Romeo Giulia, Audi S8 Plus, BMW serii 5, Kia Optima, Peugeot 5008, Porsche Panamera S E-Hybrid, Range Rover, Renault Espace, Volkswagen Arteon, Volvo XC90 Excellence



Rozsądek (samochód rodzinny)



Audi Q5, Citroen C4 Picasso, Fiat Tipo Hatchback, Ford S-Max, Kia Carens, Opel Zafira, Skoda Kodiaq, Toyota Auris Hybrid Touring Sports, Volkswagen Touran, Volvo V60 Cross Country



Miasto (samochód miejski)



Citroen C3, Fiat 500, Ford Fiesta, Honda Civic, Kia Niro, Mazda CX-3, Mitsubishi ASX, Renault Captur, Toyota Yaris, Volvo V40



Na każdą drogę (SUV)



Audi SQ7, Dacia Duster, Kia Sportage, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Mitsubishi Pajero Adventure, Porsche Macan Turbo, Subaru Forester XT, Volvo V90 Cross Country



Do pracy (samochód służbowy)



Ford Mondeo, Hyundai i30, Kia cee'd SW, Lexus IS, Nissan X-Trail, Opel Insignia Sports Tourer, Renault Master, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Volvo S60



Styl (najładniejszy samochód)



Alfa Romeo Stelvio, Ford GT, Kia Stinger, Lexus LC, Mazda 6, Mercedes klasy E Coupe, Porsche Panamera Sport Turismo, Renault Talisman, Toyota C-HR, Volvo S90



Legenda (samochód klasyczny)



Alpine A110, Audi Quattro, Citroen 2CV, Ford Mustang, Land Rover Defender, Mazda MX-5, Nissan Skyline GT-R, Subaru Impreza GT, Volkswagen GTI, Volvo P1800S