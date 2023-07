Toyota Prius, Hyundai Santa Fe, Volkswagen ID. Buzz - Moto Flesz od. 100

W setnym wydaniu znajdziecie:

• Toyota Prius zapoczątkowała modę na technologię hybrydową. Początkowo branża była nieco sceptyczna. Dzisiaj żaden producent nie może obejść się bez hybryd. Co za ironia losu 😊

• Nowość Hyundaia zadziwia odważną stylistyką. Model Santa Fe zadebiutuje w sierpniu. Siedmioosobową kabinę łatwo można przekształcić w dwuosobową sypialnię. W sam raz na weekendowe wypady za miasto.

• Nowoczesna interpretacja legendy „ogórka”, czyli Volkswagen ID.Buzz. Ten elektryczny van to interesująca odmiana w powodzi zalewających rynek zeroemisyjnych SUV-ów.

• Ford od dawna bryluje na odcinkach specjalnych Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC), a dzisiaj dyskontuje to doświadczenie w postaci elektrycznego Mustanga Mach-E Rally. Jest sportowo i zeroemisyjnie.

• Od stycznia najpopularniejsza benzyna 95-oktanowa E5, zostanie zastąpiona paliwem E10. Nowa benzyna zawierać będzie 10 procent biokomponentów. Większość silników bez problemu pracować będzie na paliwie z większą dawką bioetanolu. Ale są też takie auta, które nie przyjmą nowego paliwa. Dla takich samochodów pozostanie benzyna 98-oktanowa E5.

• Niby jest zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach ekspresowych i autostradach o przynajmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, ale kierowcy jakoś nie przyswoili sobie nowych przepisów. Wszystko dlatego, że ustawodawca dopuścił taki manewr pod warunkiem, że różnica prędkości między pojazdem wyprzedzającym a wyprzedzanym jest równa lub większa niż 10 km/h. Konia z rzędem temu, co potrafi to ocenić na oko.