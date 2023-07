Hyundai Ioniq 5 N, nowy Volkswagen Passat i Wielka Wyprawa Maluchów. Moto flesz odc. 99

W odcinku:

- Hyundai rozszerza swoją linię modelową sygnowaną literą N. Są to sportowe samochody, a najnowszą propozycję stanowi elektryczny Ioniq 5 N. Tym autem można nawet driftować. Na torach można podróżować w trybie Sprint (maksymalizacja osiągów) lub Endurance (zwiększanie zasięgów na okrążeniach). Bez dwóch zdań – to elektryzująca oferta.

- Nowy Passat zadebiutuje już niebawem, ale jedynie w odmianie kombi. Dziewiąta generacja napędzana będzie silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz hybrydy plug-in, z zasięgiem około 100 kilometrów w trybie elektrycznym.

- Kupisz auto elektryczne, ale baterię będziesz musiał wynająć. Tak w świetle procedowanych przepisów wygląda przyszłość elektromobilności. Wszystko po to, by producenci mieli pełną kontrolę nad akumulatorami, przez cały cykl życia baterii.

- Wielka Wyprawa Maluchami do Monte Carlo to charytatywna impreza, podczas której zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Wśród uczestników byli między innymi Sobiesław Zasada i Longin Bielak, którzy wspólnie mają 190 lat. Celem było zebranie miliona złotych, ale finalnie konto programu zasili większa kwota.

- Jedziesz na wakacje kamperem? Sprawdź, gdzie możliwe jest nocowanie na dziko, a gdzie jest to surowo zabronione. Biwakowanie zawsze dopuszczone jest na kempingach lub w kamperparkach.

- Skoda od 20 lat wspiera organizatorów Tour de France. Każdego roku, czeska marka podstawia ponad 200 pojazdów, które widać w peletonie kolarzy. Skody są również popularne wśród zespołów, biorących udział we francuskim klasyku. Swoją ekipę w Tour de France wystawia Citroen.