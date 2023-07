Fiat 600e, koniec Forda Fiesty, zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Moto Flesz odc. 98

W dzisiejszym odcinku:

• Tyska fabryka koncernu Stellantis nabiera wiatru w żagle. Na Śląsku produkowany jest już Jeep Avenger, a niebawem dołączy do niego również najnowszy Fiat 600e. No i nie można zapomnieć o powstającej tam niezmiennie ponadczasowej 500-ce.

• W ramach przyzakładowej szkoły zawodowej Skody czescy studenci zbudowali Roadiaqa, który jest połączeniem Enyaqa i kampera. Czyżby tym samym narodziła się nowa kategoria mobilnej turystyki: kamperSUV?

• Żegnamy Fiestę, za dwa lata z oferty zniknie Focus. Zielona transformacja motoryzacji wymaga ofiar. R.I.P Fiesta

• Były promy, jest tunel. Mieszkańcy Świnoujścia wreszcie będą mogli komfortowo przemieszczać się pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Przeprawa ma długość ponad 3 km (w tym 1500 metrów tunelu) i znajduje się 34 pod poziomem lustra wody.

• Od 1 lipca ciężarówki nie mogą wyprzedzać na autostradach i ekspresówkach o przynajmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 1000 zł, a nawet 2000 w przypadku recydywy.

• Dacia buduje konsekwentnie prestiż marki, mimo iż klienci postrzegają ją jako budżetową. W 2025 roku Dacia stanie do rywalizacji o zwycięstwo w Rajdzie Dakar. Kierowcą będzie między innymi Sebastien Loeb, 9-krotny rajdowy mistrz świata.