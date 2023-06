eVan 1, BMW M35i xDrive, nowa Toyota C-HR. Moto Flesz - odc. 97

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

A w programie:

• Za sprawą firmy Innovation AG, mamy już polski samochód elektryczny. Dostawczy Evan 1 jest już całkowicie gotowy i obecnie trwają prace nad uruchomieniem produkcji. A Izery wciąż nie ma…

• Mały ale wariat – tak można opisać topową wersję BMW X1. Odmiana M35i xDrive napędzana będzie 300-konnym silnikiem. Emocje, jak to bywa w modelach z literką M, są gwarantowane.

• Druga generacja Toyoty C-HR pod koniec roku pojawi się w salonach. Tym modelem Japończycy rozkochali swoich fanów w samochodach typu SUV.

• 700-konny Peugeot 9X8 to pojazd przeznaczony do rywalizacji w wyścigach długodystansowych. Być może na rynku pojawi się jego drogowa odmiana. Na takiego supercara chętnych nie zabraknie 😊

• Zamieszanie z pytaniem o korytarz życia, komisja weryfikacyjna postanowiła zakończyć usunięciem go z bazy. Pytania na egzaminie na prawo jazdy już nie ma, ale pan Michał Kużmiuk z Wrocławia dalej ma negatywny wynik.

• Brytyjczycy ostrzegają, że wyższa masa dopuszczalna pojazdów elektrycznych może przyczynić się do szybszej degradacji lokalnych dróg. To może zrobić lżejsze elektryki? Prościej będzie nałożyć dodatkowe podatki, z których zniszczone drogi będą naprawiane.